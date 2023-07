Starter i doładowanie nju - gdzie je kupić?

Nju to sieć, która zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników telefonów komórkowych. Operator ten proponuje bardzo atrakcyjne pakiety w korzystnych cenach. Dowiedz się, gdzie kupić starter i doładowanie nju.















Starter i doładowanie nju – gdzie są dostępne? Obecnie zarówno starter do telefonu , jak i doładowanie nju można zakupić w różnych miejscach. Są one dostępne w kioskach, salonikach prasowych oraz w marketach i sklepach spożywczych. Co ważne, w placówkach tych można od razu je zarejestrować. Dzięki temu nie musisz wykonywać skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Jeśli zależy Ci na czasie, wybierz się do Żabki. To sieć sklepów, której punkty można znaleźć w małych i dużych miejscowościach w niemal całym kraju.

Nju mobile – doładowanie i ważność konta Istnieje wiele sposobów na to, aby wykonać doładowanie nju. Niezależnie jednak od tego, jaką opcję wybierzesz, będziesz mógł zdecydować się na następujące kwoty doładowań: 5, 10, 25, 30, 40, 50, 100 i 200 zł. Co ciekawe, w tej sieci konto ważne jest bezterminowo, dzięki promocji „po wieki”. Jeżeli jednak w ciągu 6 miesięcy nie doładujesz go ponownie, powinieneś odpowiedzieć na bezpłatnego SMS-a utrzymaniowego, którego otrzymasz od operatora. Nju doładowanie – jak je zrealizować?

W jaki sposób można dodać środki do swojego konta w nju? Doładowanie możesz zakupić w wybranej placówce wspomnianej powyżej. Ma ono postać zdrapki albo o wiele popularniejszego wydruku z terminala przypominającego paragon. Na nim nadrukowany jest kod, który musisz wprowadzić poprzez klawiaturę swojego telefonu: *128*kod# i zatwierdzić operację zieloną słuchawką. Możesz także zadzwonić pod numer *620 i postępować według instrukcji. Warto wiedzieć, że konto można doładować również poprzez bankomaty albo terminale płatnicze w wybranych placówkach. Wówczas konieczne jest podanie swojego numeru telefonu oraz wybranie wysokości kwoty doładowującej. Nju mobile – doładowanie przez internet Nju umożliwia również zrealizowanie doładowania poprzez bankowość internetową. Musisz jedynie odwiedzić stronę swojego banku lub pobrać aplikację mobilną i znaleźć opcję „Doładowanie telefonu”. Jeśli nie odnajdziesz w menu swojego operatora, możesz wybrać Orange. Podaj numer telefonu i wysokość kwoty doładowującej – gotowe! Twój rachunek zostanie obciążony. Doładowanie poprzez bankowość internetową jest również najłatwiejszym sposobem, jeśli chodzi o zasilenie konta, kiedy jest się za granicą. Ostatnia propozycja doładowania konta to skorzystanie ze strony internetowej operatora. Można na niej szybko i bezpieczne zasilić konto, podając jedynie swój numer telefonu, adres e-mail oraz kwotę doładowania. Nju udostępnia możliwość opłacenia operacji poprzez kartę płatniczą albo system bankowości jednego z 22 banków. Zaakceptuj regulamin, kliknij „płacę” i dokończ transakcję na stronie swojej bankowości.