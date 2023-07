Wtorek 4 lipca 2023 Będzie nowa wersja złącza zasilającego 12VHPWR 600W

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 14:09 Nowe złącze zasilające dla kart graficznych o nazwie 12VHPWR, chętnie stosowane przez Nvidię w serii kart GeForce RTX 4000 nie miało dobrego startu na rynku. Pojawiły się liczne przypadki jego stopienia lub uszkodzenia. Mimo że winą za te sytuacje obarczano z reguły użytkowników zarzucając im niedokładne wciśnięcie wtyczki do gniazdka lub taki montaż, że wtyczka była wygięta w gnieździe, to niesmak pozostał. Nie trudno zgodzić się z opiniami, że nowe złącze powinno być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający użytkownikom popełnienie błędów. Prawdopodobnie z taką argumentacją zgadza się organizacja PCI-SIG, która pracuje już nad drugą wersją niesławnego złącza.



Druga wersja złącza 12VHPWR ma mieć identyczną specyfikację elektryczną, ale inną budowę mechaniczną. Wtyczka otrzyma dodatkowy zatrzask, a gniazdo wyżłobione miejsce dla niego, aby użytkownik mógł wiedzieć kiedy wtyczka będzie wciśnięta w gniazdo odpowiednio dobrze. Gniazdo ma być też mocniej przytwierdzone do laminatu karty graficznej aby mniej wyginać się podczas wciskania wtyczki. Poza tym pomiędzy laminatem i gniazdem zastosowane będą grubsze i wzmocnione przewody.



Specyfikacja złącza 12VHPWR v2.0 zostanie częścią specyfikacji ATX 3.1 i PCI-Express 6.0. Jednocześnie zaproponowano też jego bardziej przyjazną nazwę, jaką ma być 12V2x6.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.