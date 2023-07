Wtorek 4 lipca 2023 Premiera procesora Ryzen 5 5600X 3D, sprzedaż niestety tylko w USA

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:29 Przed miesiącem pojawiły się informacje, że AMD planuje premierę jeszcze jednego, prawdopodobnie ostatniego procesora dla platformy AM4. Miał nim być 6-rdzeniowy Ryzen 5 5600X 3D, z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. I tak też się stało - nowy Ryzen 5 5600X 3D oficjalnie zadebiutował na rynku, lecz niestety wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Nowy CPU pasuje do podstawki AM4, ma sześć rdzeni ZEN 3 oraz łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3, czyli tyle samo ile Ryzen 7 5800X 3D. Taktowanie bazowe wynosi 3,3 GHz, taktowanie Turbo 4,4 GHz, a wskaźnik TDP 105W. Cenę ustalono na 229 USD.



Zainteresowanym zakupem tego procesora pozostaje liczyć na to, że sprzedaż zostanie rozszerzona na Europę, lub zakupić go w USA, jeśli dostawa ze Stanów Zjednoczonych jest możliwa do kraju naszego zamieszkania.







