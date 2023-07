Wtorek 4 lipca 2023 Duża przecena cen konsol Steam Deck

Autor: Zbyszek | źródło: Steam | 14:54 Steam Deck to przenośna konsola do gier (tzw. handheld). Urządzenie zadebiutowało na rynku kilkanaście miesięcy temu, i posiada ekran LCD o przekątnej 7-cali i rozdzielczości, procesor AMD APU z czterema rdzeniami ZEN 2 i zintegrowana grafiką Radeon (RDNA 2, 8 bloków CU, 512 procesorów strumieniowych), 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 64, 256 lub 512 GB pamięci trwałej (SSD) na dane. Teraz Steam Deck można kupić znacznie taniej na wakacyjnej promocji Steam Summer Sale. Wersja 64 GB została przeceniona o 10 procent, z 1899 złotych do 1709 złotych. Większe obniżki dotyczą wersji 256 GB i 512 GB.



Cena wersji 256 GB została obniżona z 2499 złotych do 2124,15 złotych, a cena wersji 512 GB z 3099 zł do 2479,20 złotych. Promocja potrwa do 13 lipca. Więcej informacji tutaj









