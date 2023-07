Piątek 7 lipca 2023 GeForce RTX 4060 Ti 16 GB zadebiutuje 18 lipca

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:11 Na rynku jest już obecna prawie cała gama kart graficznych Nvidia z najnowszej serii GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). Prawie, bo przed nami premiera jeszcze jednej karty - będzie to GeForce RTX 4060 Ti w wersj z 16 GB pamięci. Nowy model będzie miał swoją premierę 18 lipca, i można określić go jako godnego następcę GeForce RTX 3060 12 GB. Ze względu na 16 GB pamięci będzie to też karta przyszłościowa, będąca dobrym wyborem dla kogoś, kto wymienia karty graficzne w dłuższych odstępach czasu (np 4-5 lat, co dwie generacje). Niestety sytuację komplikuje nieco cena, która ma wynosić 499 USD, aż o 100 dolarów więcej niż kosztuje GeForce RTX 4060 TI w wersji 8 GB.



Pod względem technicznym GeForce RTX 4060 Ti 16 GB zaoferuje chipi AD106 z 4352 rdzeniami CUDA, 128 jednostkami Tensor, i 32 jednostkami RT, a jego taktowania mają byc identyczne jak w tej samej karcie z 8GB pamięci.



