5 powodów, dla których warto postawić na program do faktur

Stosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii staje się istotnym elementem efektywnego zarządzania firmą. Jednym z kluczowych obszarów, w którym warto wprowadzić takie rozwiązania, jest ten związany z fakturowaniem. Sprawdzają się tu programy do faktur, które zyskują coraz większą popularność. Automatyzują wiele czynności i zwiększają bezpieczeństwo, zastępując obsługę papierowych faktur pracą z cyfrowymi dokumentami. W tym artykule przedstawiamy pięć powodów, dla których warto zdecydować się na to rozwiązanie









Automatyzacja i oszczędność czasu

Jednym z kluczowych powodów, dla którego warto zdecydować się na program do faktur, jest automatyzacja procesu przygotowania i wysyłania faktur. Pozwala to oszczędzać cenny czas, który można przeznaczyć na inne istotne zadania związane z prowadzeniem biznesu. Programy do faktur automatycznie przypominają o terminach płatności i generują faktury cykliczne, które wysyłają do odpowiednich kontrahentów (np. co miesiąc). Automatyzacji podlega również proces łączenia płatności z dokumentami sprzedaży. Dzięki temu system od razu po zaimportowaniu wyciągu z konta bankowego, wiąże daną transakcję z odpowiednią fakturą i aktualizuje status dokumentu. Efekt? Szybsza realizacja zamówień. Eliminacja błędów i pełna zgodność z przepisami Ręczna obsługa faktur jest nie tylko czasochłonna, ale również obciążona ryzykiem błędów, które mogą wydłużać przebieg procesów płatności. Programy do faktur zmniejszają ilość ręcznej pracy, samoczynnie uzupełniając dokumenty sprzedażowe danymi kontrahenta pobranymi z bazy GUS (wystarczy podać numer NIP). Narzędzia tej klasy umożliwiają też automatyczne przeliczanie dowolnej waluty zgodnie z aktualnym kursem NBP i zapis faktury w języku obcym (m.in. angielski, niemiecki i ukraiński). Gwarantuje to rzetelność dokumentu i pełną zgodność z obowiązującymi przepisami w przypadku transakcji zagranicznych. Ścisła kontrola nad finansami w jednym narzędziu Programy do faktur ułatwiają prowadzenie precyzyjnej kontroli nad finansami firmy. Dzięki nim można monitorować płatności, zarządzać listą kontrahentów oraz generować wiarygodne, stosując wyłącznie jedno narzędzie. Przekłada się to na skuteczne planowanie budżetu i przyspiesza podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Wysoki poziom bezpieczeństwa danych Programy tej klasy oferują także funkcję automatycznej archiwizacji, ułatwiającą zarządzanie i porządkowanie dużej liczby dokumentów. Integracja z innymi systemami Programy do faktur współpracują z innymi systemami: księgowymi, magazynowymi czy przeznaczonymi do zarządzania kontaktami z klientem (CRM). Dzięki temu można synchronizować dane i uniknąć wpisywania tych samych informacji w każdym narzędziu osobno. Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem gwarantuje więc spójną komunikację oraz przyspiesza przebieg wielu kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Stramsoft Firmino - większa efektywność i kontrola finansów w praktyce ! Programy do faktur dostarczają firmom szereg korzyści: eliminują błędy, automatyzują czynności oraz wpływają korzystnie na bezpieczeństwo danych. Przed zakupem warto jednak osobiście wypróbować możliwości programu do faktur. Dla przykładu Streamsoft Firmino można testować przez 30 dni za darmo. Co pozwala poznać wszystkie zalety narzędzia i przekonać się, jak zwiększa efektywność wielu czynności i upraszcza kontrolę nad finansami w praktyce.