Środa 12 lipca 2023 Core Ultra 7 14700K - specyfikacja i pierwsze testy wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:20 Jak co roku jesienią Intel wprowadzi na rynek nowe procesory adresowane dla komputerów stacjonarnych. Tym razem nie będą to całkiem nowe konstrukcje, ale odświeżone wersje dotychczasowych Core 13. generacji, mające nazwę kodową Raptor Lake-S Refresh. Pomimo technicznego podobieństwa do Core 13. generacji, procesory Raptor Lake-S Refresh wejdą w skład serii Core 14. generacji. W sieci właśnie pojawiły się informacje na temat specyfikacji przyszłego procesora Core Ultra 7-14700K, czyli następcy obecnego Core i7-13700K. Nowy model otrzyma 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove, oraz 12 efektywnych rdzeni Gracemont.



W porównaniu do Core i7-13700K liczba wydajnych rdzeni przyszłego Core Ultra 7-14700K jest taka sama, a liczba efektywnych rdzeni wzrosła z 8 do 12 sztuk. Powiększono też pamięć podręczną L3 (z 30MB do 33MB), co wynika wprost z aktywowania dodatkowego bloku 4-efektywnych rdzeni wraz z przypisaną do niego częścią pamięci L3.



W zakresie częstotliwości taktowania, taktowanie efektywnych rdzeni nie jest jeszcze znane, a taktowanie 8 wydajnych rdzeni wynosi 3,7 GHz (bazowo) i do 5,5 GHz z Turbo - druga wartość jest o 100 MHz wyższa niż w Core i7-13700K. Przy czym są to wartości wersji przedprodukcyjnej, które w wersji sklepowej mogą jeszcze zostać zwiększone.



Wersja przedprodukcyjna Core Ultra 7-14700K uzyskała w Cinebench R23 wynik jednowątkowy wynoszący 2192 punktów, i wynik wielowątkowy -36296 punktów. Pierwsza wartość jest minimalnie lepsza od rezultatu uzyskiwanego przez Core i7-13700K, a wynik wielowątkowy jest zaledwie o niecałe 10 procent niższy niż uzyskiwany przez Core i9-13900K, i kilkanaście procent wyższy niż uzyskiwany przez Core i7-13700K.







