Środa 12 lipca 2023 Starfield za darmo przy zakupie procesorów Ryzen i kart Radeon

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 14:12 AMD już od kilkunastu miesięcy organizuje cykliczne promocje mające na celu zachęcić do zakupu procesorów Ryzen lub kart graficznych. W ich ramach przy zakupie procesora lub karty graficznej otrzymuje się kupon umożliwiający darmowe pobranie określonej gry lub gier. Tak będzie i w nowej letniej promocji, dzięki której kupując procesory lub karty graficzne od AMD uzyskamy możliwość darmowej aktywacji gry Starfield. Aby uzyskać darmową grę należy zakupić od 11 lipca do 30 września wybrany procesor lub kartę graficzną - kupony umożliwiające aktywację gry będą możliwe do zrealizowania do 28 października.



Zakup procesora Ryzen 5 lub Ryzen 7 z serii 7000, lub karty graficznej z serii Radeon RX 6600, 6650 i 7600 uprawnia do gry Starfield w wersji Standard Edition. Lepiej premiowany jest zakup procesorów Ryzen 9 serii 7000 lub kart graficznych Radeon z serii 6700, 6750, 6800, 6900, 6950 i 7900 - w tym przypadku otrzymamy kupon do gry Starfield w wersji Premium Edition.







