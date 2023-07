Środa 12 lipca 2023 Intel kolejny raz zwiększy liczbę rdzeni procesorów desktopowych

Autor: Zbyszek | źródło: RedGamingTech | 20:26 Debiutujące jesienią ubiegłego roku procesory Core 13. generacji o nazwie kodowej Raptor Lake otrzymały więcej rdzeni od swoich poprzedników. Z nowych informacji wynika, że Intel zamierza ponowić ten krok za kilka miesięcy, wraz z debiutem procesorów Raptor Lake Refresh, które wejdą w skład serii Core 14. generacji. Pomimo że pod względem technicznym będą to procesory niemal identyczne z obecnymi Core 13. generacji, to poszczególne modele otrzymają więcej rdzeni. Seria Core 3 ma dysponować 6 wydajnymi rdzeniami, zamiast czterema jak obecnie. W przypadku serii Core 5, liczba wydajnych rdzeni zostanie zwiększona z 6 do 8, a towarzyszyć ma im 4 lub 8 efektywnych rdzeni.



Seria Core 7 otrzyma 8 wydajnych rdzeni i 12 efektywnych rdzeni, czyli o 4 efektywne rdzenie więcej niż procesory Core i7 obecnej generacji. Bez zmian pozostanie liczba rdzeni procesorów Core 9 - będzie to nadal 8 wydajnych i 16 efektywnych rdzeni.



Procesory Core 14. generacji mają zadebiutować w październiku, a wzrost liczby rdzeni skomplikuje nieco sytuację AMD - dla przykładu przyszły Core 5 14100 de facto będzie konkurentem dla procesora Ryzen 5 7600 z o jeden poziom wyższego segmentu cenowego.



Dodatkowo początkowo AMD nie będzie mieć żadnej odpowiedzi na Core 14. generacji, ponieważ debiut kolejnej generacji Ryzenów z rdzeniami ZEN 5 planowany jest najwcześniej wiosną 2024 roku. I wygląda na to, że ramach przyszłej serii Ryzen 8000 liczba rdzeni w poszczególnych modelach procesorów AMD będzie musiała już zostać zwiększona (po raz pierwszy od kilku lat).



