Czwartek 13 lipca 2023 Rdzenie procesorów Intel Meteor Lake z taktowaniem do 4,8-5,0 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:32 Na jesień bieżącego roku Intel planuje debiut swoich nowych procesorów dedykowanych dla komputerów osobistych. Dla komputerów stacjonarnych mają to być monolityczne procesory Raptor Lake Refresh, wytwarzane w litografii 10nm "Intel 7" i wyposażone w 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove i 16 efektywnych Gracemont. Dla komputerów przenośnych przygotowane zostały całkiem nowe procesory o nazwie kodowej Meteor Lake, będące procesorami modułowymi zbudowanymi z połączonych ze sobą czterech różnych układów scalonych, wytwarzanych w litografii Intel 4 lub TSMC 5nm. Pomimo iż pod względem technicznym są to procesory nowocześniejsze niż Raptor Lake Refresh, to zawierają mniej rdzeni.



W Meteor Lake zaszyto 6 wydajnych rdzeni Redwood Cove i 8 efektywnych rdzeni Crestmont, o wyższym wskaźniku IPC niż oferują rdzenie Raptor Cove i Gracemont. Niestety wiele wskazuje na to, że nowe rdzenie będą taktowane niższymi zegarami niż poprzednie rdzenie.



Z najnowszych informacji wynika, że maksymalne taktowanie boost wydajnych rdzeni Redwood Cove w ostatnich przedprodukcyjnych próbkach procesorów Core Ultra 9 z serii Meteor Lake wynosi 4,8 GHz. Natomiast w finalnych wersjach procesorów Core Ultra 9 ma zostać podniesione do 5,0 GHz. Taktowanie zintegrowanej grafiki (128 jednostek Xe) procesorów Meteor Lake to natomiast maksymalnie 2,2 GHz.



