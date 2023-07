Czwartek 13 lipca 2023 Firefox dostał obsługę Nvidia RTX Video Super Resolution

Autor: Zbyszek | źródło: Mozilla | 18:17 Nvidia Video Super Resolution to rozwiązanie bazujące na dedykowanym dla gier DLSS, zapewniające możliwość zwiększania rozdzielczości innych obrazów, takich jak np. filmy. Technologia została udostępniona przez Nvidię kilka miesięcy temu, a dzięki pakietowi oprogramowania SDK twórcy innego oprogramowania mogą dodawać obsługę RTX Video Super Resolution do swoich produktów. Tak też postąpiła Mozilla, która udostępniła technologię Nvidia w najnowszej wersji swojej przeglądarki Firefox. Aby ją aktywować w pasku adresu strony internetowej należy wpisać about:config, a następnie odnaleźć opcję gfx.webrender.super-resolution.nvidia i ustawić ją na True.



Oczywiście niezbędne jest posiadanie odpowiedniej karty graficznej z serii GeForce RTX 3000 lub GeForce RTX 4000. Wówczas filmy wyświetlane w przeglądarce mogą być upskalowane (np. z rozdzielczości Full HD do 4K), a szczegółowymi ustawieniami można zarządzać z poziomu Nvidia Control Panel.







