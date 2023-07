Czwartek 13 lipca 2023 Ryzen 5 7500F: nowy procesor przetestowany w Geekbench

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 18:04 Producenci gotowych zestawów komputerowych zyskali w ostatnim czasie możliwość zamontowania w nich nowego procesora AMD, który nie jest dostępy samodzielnie w sprzedaży w wersji pudełkowej. Jes to Ryzen 5 7500F, będący modułowym procesorem z serii Raphael. Procesor dysponuje 6 rdzeniami ZEN 4 z 32 MB pamięci L3, i ma taktowanie bazowe 3,7 GHz, taktowanie Boost 5,0 GHz jednowątkowe i do 4,8 GHz dla wszystkich rdzeni. W porównaniu do procesora Ryzen 5 7600, jednostka ma taktowanie niższe o 100 MHz i zablokowany zintegrowany układ graficzny.



Procesor wyjęto z jednego z gotowych komputerów, i przetestowano w Geekbench po zamontowaniu w płycie głównej ASUS TUF Gaming A620M-PLUS WIFI wraz z 32 GB pamięci DDR5-6000.



W porównaniu do procesora Ryzen 5 7600X, nowy Ryzen 7500F uzyskał o kilka procent niższe rezultat jednowątkowy, oraz co ciekawe o 2 procent wyższy rezultat wielowątkowy. Ciekawe, czy procesor trafi jednak do sprzedaży w wersji pudełkowej - przy dobrze dobranej cenie (niższej niż cena modelu Ryzen 5 7600), mogłaby to być ciekawa oferta ratująca opłacalność zakupu platformy AM5.







