Środa 19 lipca 2023 Samsung poinformował o zakończeniu opracowywania pamięci GDDR7

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 05:24 Samsung o zakończeniu opracowywania pamięci GDDR kolejnej generacji. Nowe moduły typu GDDR7 mają być gotowe do masowej produkcji w 1. połowie 2024 roku. Dzięki wykorzystaniu gęstszego procesu litograficznego zaoferują one dwukrotnie większą pojemność (32 Gb = 4 GB na jedną kostkę) niż obecne pamięci GDDR6 (16 Gb = 2 GB na jedną kostkę). Pierwsze kostki GDDR7 zaoferują efektywną przepustowość 32 Gbps, a podniesienie efektywnej szybkości ma być zasługą zastosowania metody kodowania PAM-3, przenoszącej 3 bity informacji na takt. To rozwiązanie pozwala na wzrost efektywnej szybkości o 50 procent w porównaniu do kostek GDDR6 wykorzystujących modulację PAM-2, inaczej nazywaną jako NRZ.



W dużym uproszczeniu pamięć GDDR7 32 Gbps to pamięć GDDR6 21,33 Gbps z modulacją zmienioną z PAM-2 na PAM-3. Pamięci typu GDDR7 prawdopodobnie zostaną zastosowane w pierwszych kartach graficznych w 2. połowie 2024 roku.



Samsung informuje też, że w fazie testów są też szybsze wersje kostek GDDR7 o efektywnej przepustowości 36 Gbps, oraz pamięci GDDR6 o efektywnej przepustowości 24 Gbps. Dla obu Samsung opracował nowe rozwiązanie T-Coil, przyspieszające pracę interfejsu I/O co pozwala na dalsze zwiększenie fizycznej częstotliwości taktowania modułów.



