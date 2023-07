Środa 19 lipca 2023 Premiera karty GeForce RTX 4060 Ti 16 GB

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 05:09 Nvidia wprowadziła do sprzedaży kolejną kartę graficzną z serii Ada Lovelace. Jest to GeForce RTX 4060 Ti w wersj z 16 GB pamięci, wyceniony na 499 USD. Karta dysponuje chipem AD106 (litografia 5nm) z 4352 rdeniami CUDA, który ma taktowanie bazowe 2310 MHz i Boost 2535 MHz. Taktowanie pamięci GDDR6 to 18 Gbps (efektywnie), a przepustowość wynosi 288 GB/s. Wskaźnik TDP to 165W. Karta oferuje wydajność o około 20 procent wyższą niż GeForce RTX 3060 12 GB i ma od niej więcej pamięci. Dlatego też GeForce RTX 4060 Ti 16 GB można określić jako kartę przyszłościową. będąca dobrym wyborem dla kogoś, kto wymienia karty graficzne w dłuższych odstępach czasu (np co drugą generację).



Niestety dużą wadą karty jest jej cena - sugerowana cena w Polsce została ustawiona na 2599 złotych (brutto), co oznacza, że karta będzie o ponad 500 złotych droższa od GeForce RTX 4060 Ti z 8GB pamięci.



