Środa 19 lipca 2023 Radeon RX 7800 i Radeon RX 7700 przetestowane w 3DMark

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 05:29 (2) W drugiej połowie tego roku oferta AMD powiększy się o kolejne karty graficzne z architekturą RDNA 3. Do oferowanych już kart Radeon RX 7900 XTX i XT z chipem Navi 31 i Radeon 7600 z chipem Navi 33 mają dołączyć mają co najmniej trzy nowe modele. Zadebiutować ma Radeon RX 7800 XT z chipem Navi 31 i 16 GB pamięci (prawdopodobnie 4480 procesorów strumieniowych) kosztujący około 700 USD, oraz minimum dwie karty graficzne ze średniej wielkości chipem Navi 32. Będą to Radeon RX 7800 i Radeon RX 7700 - pierwsza ma otrzymać 16 GB pamięci GDDR6 i 3840 procesorów strumieniowych, a druga z nich 12 GB pamięci GDDR6 i pomiędzy 3000 a 3500 procesorów strumieniowych.



W sieci pojawiły się już pierwsze przedpremierowe wyniki testów kart Radeon RX 7800 i Radeon RX 7700 wykonane w benchmarku 3D Mark Time Spy.



Radeon RX 7800 uzyskał rezultat 18957 punktów, o 3 procent niższy niż uzyskany przez kartę Radeon RX 6800 XT, zbliżony do rezulatu GeForce RTX 3080 12 GB, i jednocześnie o 6 procent wyższy niż uzyskiwany przez GeForce RTX 4070.



Radeon RX 7700 uzyskał wynik 15465 punktów, o kilka procent niżśzy niż Radeon RX 6800, o 15 procent wyższy niż Radeon RX 6750 XT, a w odniesieniu do kart Nvidia - porównywalny do rezultatu uzyskiwanego przez GeForce RTX 3070 Ti i kilkanaście procent wyższy niż uzyskiwany przez GeForce RTX 4060 Ti.



Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nowe Radeony mogą zadebiutować na rynku pod koniec tego lata (przełom sierpnia i września lub we wrześniu).







K O M E N T A R Z E

Radeon 7800XT za $700 (autor: josh | data: 19/07/23 | godz.: 12:07 )

> Zadebiutować ma Radeon RX 7800 XT z chipem Navi 31 i 16 GB pamięci (prawdopodobnie 4480 procesorów strumieniowych) kosztujący około 700 USD



Obecnie 7900XT można już dostać za $749, patrzę na https://pcpartpicker.com/...video-card/#sort=price



Taki 7800XT mógłby kosztować jednak mniej, tym bardziej, że ceny cały czas spadają, więc do premiery może być potrzebna korekta.



@1. (autor: Kenjiro | data: 19/07/23 | godz.: 12:40 )

W Europie w takich cenach nie kupisz 7900XT, niestety. Zdarzyły się chyba tylko dwie promocje, gdzie cena była zbliżona do €800.

Zresztą, 7900XT powinien zastępować 6900XT, czyli cenowo już dziś być bliżej €600, więc 7800XT powinien być poniżej tej granicy.



W tych cenach seria 7000 nie opłaca się zupełnie, nawet mimo tego, że konkurencja nie opłaca się jeszcze bardziej.



