Monitoring cen w sieci - jak działa?

Monitoring cen w sieci jest niezwykle istotnym elementem prowadzenia e-biznesu. Przedsiębiorcy w e-commerce prześcigają się w działaniach, które pomogą im zwiększyć wolumen kupujących. Dzięki śledzeniu stawek konkurentów możesz w łatwy sposób dostosowywać ceny do rynkowych reguł. W artykule odpowiemy na pytanie, czy warto prowadzić monitoring cen w sieci i jak robić to w efektywny sposób.











Czym jest monitoring cen w sieci?

W skrócie można powiedzieć, że monitoring cen w sieci polega na śledzeniu wszystkich (lub wybranych) konkurentów, którzy wystawiają ten sam produkt w internecie. Pytanie brzmi, czy warto (i czy trzeba) monitorować cały internet. Odpowiedź brzmi: nie. Jeżeli chcesz skutecznie obserwować ceny w sieci, musisz wiedzieć, że każdy portal charakteryzuje się własnymi stawkami. Najniższa cena tego samego produktu może być odmienna np. na Ceneo i Allegro. Dzieje się tak, ponieważ sprzedawcy, wyliczając optymalne kwoty, muszą doliczyć koszt dostawy lub prowizję danego portalu (a bywają one niezwykle zróżnicowane). Monitorując ceny w sieci, możesz skupić się na wybranym przez siebie portalu. Możesz analizować zestawienie cen danych artykułów na: Wybranych e-sklepach konkurencji.

Porównywarkach cenowych np. Ceneo.

Serwisach aukcyjnych i marketplace’ach np. Allegro, Empik. Jeżeli sprzedajesz głównie na Allegro i to na tym serwisie musisz monitorować ceny, to nie potrzebujesz danych ze wszystkich portali handlowych. Możesz ograniczyć się tylko do wybranego pola lub monitorować wycinek danych cen w sieci (np. Allegro i Ceneo). W jaki sposób można monitorować ceny w sieci? Monitoring cen konkurencji może być prowadzony na dwa sposoby: Manualny – polega na ręcznym wyszukiwaniu cen na porównywarkach cenowych, portalach aukcyjnych lub marketplace’ach. Sposób ten wymaga poświęcenia czasu i jest narażony na ryzyko błędu ludzkiego. Trzeba codziennie (lub w zależności od branży kilka razy dziennie), śledzić ceny, jakie nadają inni sprzedawcy. Kolejno dane, należy przeanalizować i dostosować manualnie (albo nie) własne stawki, aby nawiązać do rynkowych cen.

Automatyczny – polega na użyciu dedykowanego systemu do monitoringu i automatyzacji cen. Narzędzie samoczynnie może powiązać Twoją ofertę z konkretnymi produktami konkurentów i wygenerować dobowy raport cenowy. Co więcej, aplikacja może mieć funkcję repricingu, czyli automatycznego wyliczania i nadawania cen na wskazanym portalu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak w automatyczny sposób zbierać dane i monitorować ceny w sieci, możesz skorzystać, z darmowej wersji demonstracyjnej systemu LivePrice. Aplikacja jest przeznaczona dla: E-sprzedawców, którzy chcą w świadomy sposób nadawać ceny na poszczególnych kanałach sprzedaży.

Producentów i dystrybutorów, którzy chcą mieć wgląd w końcowe ceny swoich odbiorców lub pilnują określonej polityki cenowej. Repricing – automatyczna zmiana cen Jeżeli korzystasz z profesjonalnej aplikacji do monitoringu i automatyki cenowej, możesz również automatyzować proces nadawania cen na poszczególnych portalach sprzedażowych.