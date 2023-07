Rozwój technologiczny sprzyja działaniom na każdej płaszczyźnie. Nowoczesne rozwiązania dają współczesnym firmom mnóstwo możliwości nawiązania relacji ze swoimi konsumentami. Marki na bieżąco śledzą najnowsze trendy, pozwalające im zyskać przewagę nad konkurencją. Prowadzone działania marketingowe z roku na rok przybierają coraz bardziej kreatywne formy. Tradycyjna reklama w postaci outdooru lub kampanii TV, to już za mało, aby zwrócić uwagę odbiorcy. Liczba komunikatów, z którymi obcuje na co dzień sprawia, że większość z nich nie jest już przez niego zauważana.



Dlaczego warto wykorzystać marketing SMS w strategii marketingowej?

Dlatego też jedno z najważniejszych celów marketingowych firm stanowi promocja, gwarantująca dotarcie do świadomości adresata. Zaistnienie w jego percepcji, to podstawowy element ścieżki zakupowej, którą można zbudować m.in. przez marketing SMS. Co zrobić, aby przyciągnąć uwagę klienta? W jaki sposób wykorzystać wiadomości SMS w kampanii marketingowej? 1. Na czym polega marketing SMS? 2. Skuteczność promocyjnych wiadomości SMS 3. Jak zaplanować skuteczną kampanię SMS? a) Target Group, czyli baza klientów b) Kiedy wysyłać wiadomości SMS? 4. Do jakich działań wykorzystać kampanię SMS? Na czym polega marketing SMS? Skuteczne kampanie SMS mogą przynieść marce mnóstwo korzyści. Wysyłanie wiadomości tekstowych ma bowiem ogromny potencjał. Rozbudowany system funkcji reklamy sprawia, że można ją personalizować, a tym samym dedykować przekaz konkretnej grupie odbiorców. SMS marketing jak sama nazwa wskazuje, to masowa wysyłka SMS na telefony komórkowe zdefiniowanym adresatom. Powiadomienia SMS przyjmują formę krótkich komunikatów do 160 znaków. Ograniczona przestrzeń do generowania przekazu, niejako wymusza na nadawcy precyzyjne i hasłowe tworzenie informacji. Skuteczność promocyjnych wiadomości SMS Czynnikiem, który wyróżnia kampanię SMS nad innymi aktywnościami promocyjnymi jest dopasowanie do potrzeb i możliwości firmy. Poza tym krótkie wiadomości tekstowe wysyłane masowo do określonych odbiorców, to stosunkowo tania inwestycja. Dlatego też potencjał wiadomości SMS wykorzystują zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Marketing SMS realizowany przez specjalistów, zajmujących się tą formą komunikacji, buduje się w oparciu o indywidualne cele i strategię marki. Poza tym elastyczność reklamy umożliwia dotarcie do potencjalnego klienta we wskazanym czasie niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywa. Dzięki technologii istnieje duże prawdopodobieństwo, że wysyłki SMS zostaną odebrane i odczytane w krótkim czasie. Jak zaplanować skuteczną kampanię SMS? Efekty działań w ramach SMS marketingu są uzależnione od kilku czynników. Podobnie jak w przypadku każdej aktywności promocyjnej, tak i tutaj niezbędne jest dookreślenie celu, zdefiniowanie grupy odbiorców, a także dostosowanie do adresatów odpowiedniej komunikacji. Skuteczność kampanii marketingowych wiąże się zatem ze strategią. Istotny parametr stanowią potrzeby i oczekiwania firmy, do których się dąży w ramach wiadomości promocyjnych. Do konceptu projektu dostosowuje się bowiem wszystkie elementy komunikacji. Target Group, czyli baza klientów Wysyłki kampanii SMS powinny być podporządkowane określonej bazie kontaktów. Co istotne, lista odbiorców nie może być przypadkowa, a w cyklicznych kampaniach, regularnie aktualizowana. W wiadomościach SMS ważne jest wzbudzenie zainteresowania i dynamizacja klientów. W tym celu przemyślane treści SMS uwzględniają tzw. call to action, czyli wezwanie do działania. Z pomocą przychodzi markom short link. Skracanie linków daje możliwość zamieszczenia ich mimo ograniczonej przestrzeni tekstowej. Samo wzbogacenie treści SMSa linkiem, nie gwarantuje jednak skuteczności call to action. Należy w tym celu zastosować odpowiedni przekaz, sugerujący odbiorcy dalszy krok jak np. otwórz lub kliknij. Kiedy wysyłać wiadomości SMS? Kolejny ważny parametr, o którym należy pamiętać konstruując komunikację SMS, stanowi termin wysyłania wiadomości. Ten aspekt bez wątpienia powinien uwzględniać charakterystykę profilu odbiorcy. W zależności od tego czy kampania jest kierowana do osób prywatnych lub partnerów biznesowych, czas wysyłania SMS może być inny. Popularną praktyką są kampanie zaplanowane na tydzień roboczy, co w dużej mierze wynika z szacunku do weekendowej prywatności odbiorców. Poza tym wiele osób właśnie weekendy przeznacza na zakupy. Warto więc z wyprzedzeniem przesłać informację o promocji. Do jakich działań wykorzystać kampanię SMS? Marketing SMS cieszy się powodzeniem w wielu branżach jak np. e-commerce, bankowość, nieruchomości czy gastronomia. Firmy wykorzystują narzędzie w ramach komunikacji o nowościach produktowych bądź usługach. Częstą praktyką za pomocą wiadomości SMS jest także informowanie o aktualnych promocjach, akcjach rabatowych czy w przypadku sklepów internetowych, wyprzedażach. SMS marketing służyć może także do przekazania idei na temat planowanych eventów jak np. drzwi otwarte. Kampanie SMS mogą być skutecznym narzędziem sprzedażowym. Ich sukces jest jednak uzależniony od strategii i prawidłowej realizacji projektu. Dlatego też warto korzystać z usług firm, specjalizujących się w marketingu SMS.