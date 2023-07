Środa 19 lipca 2023 AMD chce opracować standard Ultra Ethernet

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:16 (8) Ethernet to znany i powszechnie stosowany standard budowy przewodowych lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje on specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów, a także format ramek i protokoły dwóch najniższych warst modelu OSI. Standard powstał w latach 70-tych XX wieku, a jego kolejne wersje ewoluowały, zwiększając prędokość do 100 Mbps, następnie 1 Gbps, a obecnie 2,5 Gbps. Tymczasem dyrektor techniczny AMD, Mark Papermaster ogłosił inicjatywę w ramach której zostanie opracowany następca Ethernetu, o nazwie Ultra Ethernet. Nowy standard ma być dużo bardziej nowocześniejszy i bardziej uniwersalny, dlatego że nie będzie szybszą wersją starej technologii, lecz zostanie opracowany od zera.



Opracowaniem standardu Ultra Ethernet zajmie się konsorcjum różnych firm pod kierownictwem AMD. Na ten moment do inicjatywy dołączyli następujący producenci: Arisa, Broadcom, Cisco, Eviden, Heweltt Packard Enterprise, Intel, Meta i Microsoft.



AMD informuje, że Ultra Ethernet ma zaoferować nowy poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych, i ma być gotowym na przyszłe wyzwania związane z rozwojem technik obliczeniowych i sztucznej inteligencji.







A 10 Gb (autor: Sherif | data: 21/07/23 | godz.: 13:49 )

To pies?



Chińczycy już wysyłają testowe pakiety danych na odległości ponad 1000km (autor: Mario1978 | data: 21/07/23 | godz.: 17:36 )

szyfrowane kwantowo. Postęp jest niesamowity a Ojczym AMD robi wszystko by na Ziemi nie było spokoju i była co raz wyższa drożyzna.



Sherif (autor: Markizy | data: 21/07/23 | godz.: 18:13 )

chyba chodzi tutaj o popularność danego rozwiązania raczej, tym bardziej że 2,5 wyszło po 10Gb.



@1. (autor: Kenjiro | data: 21/07/23 | godz.: 21:32 )

Podejrzewam, że to będzie rozwiązanie dla serwerów i to tych z najwyższej półki, gdzie 10 Gb bywa za mało i ma sporo ograniczeń.



Aczkolwiek nie podoba mi się użycie nazwy Ethernet, bo marketing rozdmucha tytuł i będzie jak z USB3.



Kenjiro (autor: Markizy | data: 22/07/23 | godz.: 07:37 )

ciekawi czy nowy standard wykorzysta kable miedziane czy jednak już tylko światłowody.



Ethernet jest i 100Gbps (autor: pandy | data: 23/07/23 | godz.: 00:26 )

Prace nad wyższymi prędkościami trwają:

https://en.wikipedia.org/...l_layer?useskin=vector



Pytanie więc o to czym ma być Ultra Ethernet...



@6. (autor: Chrisu | data: 23/07/23 | godz.: 10:38 )

Wyjdzie taki MicroChannel, ale od AMD ;)



@4. (autor: Mariosti | data: 23/07/23 | godz.: 14:10 )

W serwerach masz SFP28 do 25Gb i QSFP28 do 100Gb i to jest standardowy seryjnie produkowany sprzęt sieciowy od kilku lat.



