Cerebras Systems buduje najpotężniejszy superkomputer na świecie

Autor: Zbyszek | źródło: Cerebras | 16:55 (1) Cerebras Systems to kiedyś mało znana firma, która stała się sławna w 2019 roku po opracowaniu i wprowadzeniu na rynek procesora Wafer Scale Engine z 14nm układem scalonym o wymiarach aż 21,5 x 21,5 cm, który zajmuje cały 300mm wafel krzemowy i ma powierzchnię 46225 mm². Obecnie Cerebras oferuje procesor Wafer Scale Engine drugiej generacji (litografia TSMC 7nm), który zawiera 2,6 biliona (2600 mliardów) tranzystorów i podobnie do poprzednika konsumuje do 15 kW energii elektrycznej. Teraz firma Cerebras pochwaliła się, że współpracując m.in. z G42 i AMD zamierza zbudować najpotężniejszy superkomputer na świecie.



Jednostka o nazwie Condor Galaxy 1 AI ma otrzymać procesory AMD EPYC zawierające łącznie 72 704 rdzenie CPU, oraz 64 nody z łącznie 576 procesorami Cerebras Wafer Scale Engine 2 zawierające łącznie 54 miliony rdzeni wykonujących obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Superkomputer ma też mieć 82TB pamięci operacyjnej o przepustowości 388 Tbps.



Szacowana wydajność w trybie FP16 ma wynieść 4 eksaflopy, czyli będzie ponad dwukrotnie wyższa niż oferowana przez dwa obecnie najpotężniejsze superkomputery Frontier i Aurora.



Budowę Condor Galaxy 1 AI podzielono na 4 etapy - pierwszy etap został zakończony w tym miesiącu - w jego ramach zamontowano 5,5 procetna wszystkich podzespołów, na któych pierwsze obliczenia mają być wykonane za około 10 dni. Drugi etap budowy superkomputera zostanie zakończony w 4. kwartale tego roku, trzeci etap w 1. połowie 2024 roku, a 4. etap w 2. połowi 2024 roku - wówczas kompletnie ukończony Condor Galaxy 1 AI osiągnie swoją maksymalną wydajność.



Więcej w informacji prasowej Cerebras







Condor Galaxy (NGC 6872), czyli galaktyka kondor to największa galaktyka jaką do tej pory odkryto [w 1835 roku przez Herschela]



