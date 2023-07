Piątek 21 lipca 2023 Ryzen 5 7500F: oficjalna premiera, cena 179 USD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:06 (2) Firma AMD oficjalnie poszerzyła swoją ofertę o nowy procesor dedykowany dla platformy AM5. Jest to Ryzen 5 7500F, dysponujący sześcioma rdzeniami ZEN 4 z 32 MB pamięci L3, i będący na ten moment najtańszym procesorem jaki można zamontować w płycie głównej AM5. Cena procesora to 179 USD, czyli o 50 dolarów mniej aniżeli kosztuje Ryzen 5 7600. W porównaniu do niego, nowy Ryzen 5 7500F ma o 100 MHz niższe taktowanie bazowe i boost, oraz zablokowany zintegrowany układ graficzny, który i tak nie jest istotny dla osób łączących procesor z wydajną kartą graficzną.



Z testów wynika, że w grach Ryzen 5 7500F oferuje tylko o 2-3 procent niższą wydajność niż Ryzen 5 7600, jest także bardziej wydajny i tańszy niż Core i5-13400.



Ryzen 5 7500F ma wskaźnik TDP wynoszący 65W, i jest sprzedawany wraz z dołączonym chłodzeniem Wraith Stealth.







K O M E N T A R Z E

ciekawym (autor: xpx | data: 23/07/23 | godz.: 15:30 )

kiedy w Polsce



hmm.. (autor: rcicho | data: 23/07/23 | godz.: 16:20 )

Szykuje się hit.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.