Piątek 21 lipca 2023 PlayStation 5 Pro ma zadebiutować jesienią 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:01 (1) W sieci pojawiły się nowe informcje na temat przygotowywanej przez Sony konsoli PlayStation 5 Pro. Urządzie ma być już opracowywane od kilkunastu miesięcy pod nazwą Trinity, a jego debiut jest planowany na jesień 2024 roku, czyli cztery lata po premierze oryginalnej konsoli PS5. PlayStation 5 Pro otrzyma przygotowywany przez AMD nowy procesor o nazwie kodowej Viola, który będzie produkowany w nowoczesnej litografii, i otrzyma rdzenie ZEN 4 oraz układ graficzny co najmniej RDNA 3.5 (lub RDNA 4), zawierający 60 bloków CU (GPU w PlayStation 5 ma 36 bloków CU).



PlayStation 5 Pro ma zaoferować znacznie bardziej wydajny RayTracing, będzie też obsługiwać rozdzielczość 8K, oraz skorzysta z możliwosci FidelityFX Super Resolution 3. Wydajność konsoli w rozdzielczości 4K ma być dwukrotnie wyższa niż obecnie oferowanej konsoli PlayStation 5.



K O M E N T A R Z E

to by sie zgadzalo (autor: bajbusek | data: 23/07/23 | godz.: 20:01 )

"Wydajność konsoli w rozdzielczości 4K ma być dwukrotnie wyższa niż obecnie oferowanej konsoli PlayStation 5." - bedzie nareszcie 30 klatek w 4K :D



D O D A J K O M E N T A R Z

