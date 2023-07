Wtorek 25 lipca 2023 Intel zapowiada AVX10, czyli nowe podejście do AVX-512

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:52 Intel opublikował artykuł, w którym zapowiedział, że jego przyszłe procesory otrzymają nowy zestaw instrukcji nazywany AVX-10. Ma on być rozwinięciem instrukcji AVX-512, które zostaną poszerzone o nowe instrukcje do transformacji i przenoszenia danych w obrębie procesora, a jednocześnie będzie nieco krokiem wstecz, ponieważ w AVX-10 przetwarzanie instrukcji AVX-512 w trybie 512-bitowym ma być nie wymagane, lecz opcjonalne. Zapowiedziano przy tym, że w przyszłości obsługę AVX10 otrzymają zarówno wydajne, jak i efektywne rdzenie, które dzięki AVX10 będą identyczne pod względem ISA (Instruction Set Architecture). Dzięki temu programiści będą mogli tworzyć ten sam kod dla obu typów rdzeni procesorów.



Przypomnijmy, że w procesorach Core 12. i 13. generacji Intel zdecydował się wyłączyć obsługę AVX-512 w wydajnych rdzeniach, ponieważ tego zestawu instrukcji nie obsługiwały efektywne rdzenie. AVX10 wydaje się być rozwiązaniem tego problemu - również efektywne rdzenie będą obsługiwać ten zestaw instrukcji (w tym wchodzące w jego skład dotychczasowe instrukcje AVX-512), leć być może będą one w tych rdzeniach wykonywane na rejestrach 256-bitowych, czyli o połowę wolniej.







