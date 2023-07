Wtorek 25 lipca 2023 ZenBleed - nowa luka w procesorach z architekturą ZEN 2

Autor: Zbyszek | źródło: Google | 18:07 Tavis Ormandy, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa z Google poinformował o odkryciu nowej luki w procesorach AMD z architekturą ZEN 2. Nadał nowej luce nazwę ZenBleed, i 15 maja tego roku poinformował o jej szczegółach firmę AMD, a teraz istnienie luki zostało podane do publicznej wiadomości. Według Tavisa Ormandy, wykorzystując mechanizm XMM Register Merge architektury ZEN 2 można pozyskiwać z procesorów do 30 kb danych na sekundę, oczywiście znając metodę, która prokuruje procesor do niepożądanego zachowania. Firma AMD przygotowała już nową wersję AGESa, która eliminuje znaleziony problem.



Nowa wersja mikrokod AGESa jest już gotowa dla procesorów EPYC 2. generacji (Rome), natomiast dla procesorów z serii Ryzen 3000 i Ryzen 4000 (Renoir), oraz procesorów APU Lucienne (seria Ryzen 5000) i APU Mendocino (seria Ryzen 7x20) nowa wersja AGESa ma być gotowa w październiku, listopadzie lub grudniu tego roku.



