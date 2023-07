Wtorek 25 lipca 2023 Koniec Twittera, teraz jest to X.com

Autor: Zbyszek | źródło: X.com | 22:20 (3) W kwietniu Elon Musk zaskoczył wszystkich, zmieniając logo Twittera - zamiast niebieskiego ptaszka, przez 2 dni logiem Twittera było logo kryptowaluty Doge Coin z psem rasy Shiba Inu, znanym z memów #Doge (tzw. Pieseł). Dlatego też kiedy w poniedziałek zamiast niebieskiego loga Twittera pojawiła się czarna litera X, część Internautów mogła pomyśleć, że to tylko kolejna chwilowa podmiana dotychczasowego logo. Okazuje się jednak, że nic z tych rzeczy, a niebieski ptaszek ma już nie powrócić na swoje dotychczasowe miejsce. Elon Musk zapowiedział, że nazwa X jest częścią rebrandingu Twittera, i poprzedza duże zmiany jakie nastąpią w serwisie w następnych miesiącach.



Dyrektor wykonawcza Twittera, Linda Yaccarino, poinformowała natomiast, że "X to przyszły stan nieograniczonej interaktywności - opartym na audio, wideo, wiadomościach, płatnościach/bankowości - tworzący globalny rynek idei, towarów, usług i szans".



Jak dotąd jednak zastąpienie znaku graficznego firmy jest jedyną zauważalną zmianą w serwisie. Zmieniło się tylko to, że na Twittera można teraz wejść też z nowego adresu, x.com (co też wywołało już zabawną reakcję polskiej firmy x-kom.pl).



Na razie nie wiemy, czym mają być te ogłoszone "nieograniczone interaktywności i globalny rynek pomysłów, towarów, usług i możliwości", i jakie nowe funkcje pojawią się w serwisie za jakiś czas. Na ten moment trudno jest uzasadnić zmianę logo marki tak rozpoznawalnej jak Twitter. Wydaje się, że każdy kto miałby w planach rozbudowę Twittera o nowe funkcjonalności wykorzystałby nadal popularność tej marki, a nie rozpoczynał od zrywania z nią. Każdy, ale nie Elon Musk.



Głupi pomysł (autor: selves | data: 26/07/23 | godz.: 12:09 )

z tym X-em , gwóźdź do trumny :(



@up (autor: Zbyszek.J | data: 26/07/23 | godz.: 13:02 )

jeśli tak, to można by stwierdzić, że sami na sobie postawili krzyżyk.



Elon (autor: bajbusek | data: 26/07/23 | godz.: 13:41 )

nie taki Musk jak sie mogloby wydawac ... dla mnie ten gosc to jest blazen.



