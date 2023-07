Piątek 28 lipca 2023 Sony planuje wydać trzecią nową rewizję konsoli PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:14 Pod koniec 2020 roku na rynku zadebiutowała konsola PlayStation 5, która od tego czasu doczekała się już dwóch drobnych modyfikacji. Oryginalna wersja (model CFI-1000) została jeszcze w połowie 2021 roku zastąpiona przez model model CFI-1100, w którym wprowadzono pewne modyfikacje upraszczające proces produkcji. Większą zmianą był model CFI-1202 wprowadzony jesienią 2022 roku, w którym 7nm procesor Oberon zastąpiono przez jego ulepszoną wersję, procesor Oberon Plus wytwarzany w litografii 6nm. Wersja CFI-1202 pobierała trochę mniej energii elektrycznej, oraz miała lżejszy układ chłodzenia.



Tymczasem Sony planuje kolejną nową rewizję PlayStation 5, oznaczoną symbolem CFI-1300. Ma ona otrzymać procesor Oberon w nowej wersji wytwarzanej w litografii 5nm, który bęzie znacznie mniejszy i bardziej energooszcędny niż 6nm Oberon Plus. To pozwoli na dalsze uproszenie budowy wewnętrznej konsoli oraz spadek kosztów jej produkcji. Nabywcy nowerj wersji PS5 otrzymają natomiast urządzenia chłodniejsze i pobierające mniej energi elektrycznej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dostawy PlayStation 5 w wersji CFI-1300 rozpoczną się na rynek pod koniec tego roku.



