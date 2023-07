Piątek 28 lipca 2023 Lepsze niż oczekiwano wyniki finansowe Intela w 2. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 13:04 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w drugim kwartale 2023 roku. Producent odnotował przychody wyraźnie niższe niż w tym samym kwartale przed rokiem, ale jednocześnie wyższe od wcześniej prognozowanych, oraz uniknął straty finansowej. Przychód Intela w 2. kwartale 2023 roku wyniósł 12,9 mld USD, w porównaniu do 11,7 mld USD we wcześniejszym kwartale, oraz 15,3 mld USD w 2. kwartale 2022 roku. Pomimo spadku przychodu, cały poprzedni kwartał został zamknięty zyskiem netto w wysokości 1,5 mld USD, co jest efektem licznych posunięć redukujących koszty, w tym też przeprowadzonych zwolnień i cięć płac.



Dla porównania w 1. kwartale 2023 strata Intela wyniosła 2,8 mld USD, a w 2. kwartale 2022 roku strata wyniosła 0,5 mld USD (przy przychodach wyższych o 2,4 mld USD).



Wracając do wyników z 2. kwartału, spośród działów, dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował przychód w wysokości 6,8 mld. USD - o 17 procent wyższy niż w 1. kwartale 2023 roku (wówczas było to 5,8 mld USD) oraz o 12 procent niższy niż w 2. kwartale 2022 roku (wówczas 7,7 mld USD).



Przychód działu Data Center and AI wyniósł 4,0 mld USD i był o 8 procent wyższy niż w 1. kwartale (wówczas 3,7 mld USD), oraz o 15 niższy niż w 2. kwartale 2022 roku (wówczas wyniósł 4,7 mld USD).



Dział Network And Edge, obejmujący funkcjonujący do końca 2021 roku dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz inną działalność Intela w obrębie rozwiązań sieciowych wygenerował przychód w wysokości 1,4 mld. USD, o 7 procent niższy niż we wcześniejszym kwartale (1,5 mld USD) i o 38 procent niższy niż w 2. kwartale 2022 roku (wówczas 2,3 mld USD).



Dział Mobileye dostarczający układy scalone i technologie dla samochodów wygenerował przychód 454 mln USD, niemal identyczny jak we wcześniejszym kwartale (458 mln USD) i 2. kwartale 2022 roku (460 mln USD).



Dział Intel Foundry Services dostarczający układy scalone na zamówienie uzyskał przychód 232 mln USD, prawie dwukrotnie wyższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 118 mln USD), i 3-krotnie wyższy niż w 2. kwartale 2022 roku.





W trwającym obecnie 3. kwartale 2023 roku Intel spodziewa się dalszej poprawy swoich wyników finansowych, i przychodu w wysokości 12,9-13,9 mld USD.









