Wtorek 1 sierpnia 2023 Kompleksowa platforma do zarządzania wydarzeniami i sprzedażą biletów od Empiku

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany | 12:05 Od kilku lat obserwujemy wyraźny trend odchodzenia od sprzedaży stacjonarnej na rzecz online’owej. Dotyczy to niemal wszystkich branż, czego najlepszym dowodem są nie tylko publikowane statystyki, ale też coraz większa dostępność sprzedawców na cyfrowych platformach sprzedażowych. Najlepiej widać to po rynku rozrywkowym, gdzie sprzedaż gier pudełkowych z roku na rok systematycznie spada, większość filmów i muzyki jest dostępna w streamingu, a bilety na wydarzenia kulturalne coraz częściej bookujemy online.



Nowe kanały sprzedaży to dla twórców i firm okazja do szybszego dotarcia do szerszej grupy odbiorców, ale też duże wyzwanie. Aktualnie na rynku mamy kilka liczących się platform merchandisingowych oraz serwisów społecznościowych i we wszystkich warto prowadzić sprzedaż lub kampanie marketingowe. Do tego należy też doliczyć reklamę w bardziej tradycyjnych środkach przekazu jak chociażby banery czy ulotki, publikacje na łamach jak największej ilości mediów cyfrowych i drukowanych oraz oczywiście sprzedaż stacjonarną, która mimo wszystko też jest istotna.









Szybko okazuje się, że mnogość opcji zaczyna być nie tylko atutem, ale i wyzwaniem, a prędzej czy później każdy artysta / przedsiębiorca staje przed dylematem w jaki sposób zarządzać swoim biznesem w taki sposób by ten działał efektywnie. Na dłuższą metę obsługa każdego kanału z osobna okazuje się nie tyle trudna, co w praktyce niemożliwa i ostatecznie konieczne staje się korzystanie z agregatorów.





W zależności od rodzaju prowadzonej działalności moment ten może nadejść szybciej bądź później, ale z całą pewnością w końcu do tego dojdzie. Najszybciej dochodzi do tego w przypadku biznesów, w których sprzedaży poddawane są nie tylko treści cyfrowe, bo te można łatwo skalować, ale też np. wejściówki na wydarzenia lub bilety wstępu do miejsc, gdzie ilość osób, które mogą przebywać jednocześnie jest ściśle ograniczona. W takim przypadku unikanie tzw. overbookingu jest największym problemem przed którym staje każdy właściciel rzeczonego przybytku.









Na szczęście na rynku są już rozwiązania, które pomogą w prowadzeniu tego typu biznesu łącząc wszystkie opisywane do tej pory funkcjonalności. W przypadku branży rozrywkowej można na przykład skorzystać z Going. U podstaw jest to przede wszystkim system biletowy występujący zarówno w formie aplikacji webowej jak i natywnej, przeznaczonej dla urządzeń mobilnych bazujących na Androidzie lub iOS.





System ten pozwala na szybkie dodanie nowego wydarzenia i sprzedaż biletów w różnych kanałach dystrybucji. Going. łączy przy tym świat wirtualny i sprzedaż stacjonarną, czuwając nad tym, by sprzedawca nie sprzedał omyłkowo tej samej wejściówki dwóm różnym klientom. Z poziomu wygodnego kokpitu można sterować między innymi opisem i wyglądem oferty we wszystkich kanałach sprzedaży na raz, generować vouchery i dodatkowe zniżki, a także szybko i sprawnie manipulować ceną oraz planami cenowymi. Aby ułatwić zarządzanie wydarzeniami w system wbudowano cały moduł statystyczny, który ułatwi analizę sprzedaży odpowiedzialnym za nią osobom, oraz liczne mechanizmy automatyzacji.









Można na przykład ustalić jak ma się zmieniać cena w zależności od daty lub reguł pojemnościowych (procent wyprzedanych miejsc), wysłać zdefiniowane powiadomienie, udostępnić klientom mechanizmy szybkich płatności z odroczonym terminem spłaty, dać możliwość wydłużenia udziału w wydarzeniu lub szybkiego dokupienia dodatkowych usług, a także zintegrować system sprzedaży z automatycznymi zamkami w drzwiach lub bramkach - dzięki odpowiedniemu kodowi te otworzą się i zamkną automatycznie.





Oprócz tego aplikacja pozwala na zarządzanie marketingiem, oddając do dyspozycji menedżera nie tylko integrację z popularnymi social mediami, ale również z systemem sprzedażowym sieci Empik. Dzięki temu reklama wydarzenia lub obiektu (np. Parku rozrywki) pojawi się w sieci audience, na wyświetlaczach w sklepach stacjonarnych tej sieci, w kanałach marketingu SoMe, SEM oraz w magazynie internetowym GOING.More.









System ten można też zintegrować za pomocą API z usługami takimi jak Fakturowania, AWS, ZOHO, Papier, SendGrid, form.io oraz QuickSight, a także wykorzystać do prowadzenia dodatkowych działań promocyjnych w postaci sprzedaży gadgetów czy nawet niestandardowych akcji marketingowych z partnerami Empiku, czyli między innymi Visa, T-Mobile, oraz Converse.





Opisywane narzędzie jest dedykowane przede wszystkim do artystów, promotorów marek oraz średnich i dużych sieci parków rozrywki, klubów czy innych biznesów o podobnym modelu działania, ale z platformy mogą też korzystać małe podmioty, które dzięki Going. mają szansę na szybki wzrost.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.