Wtorek 1 sierpnia 2023 Sprzedaż PlayStation 5 osiągnęła już poziom 40 mln sztuk

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 13:20 (1) Prezes Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan ogłosił, że sprzedaż konsol PlayStation 5 przekroczyła już poziom 40 mln sztuk. Rezultat ten osiągnięto w niespełna 33 miesiące od oficjalnej premiery urządzeń. Sony dodaje też, że w połowie ubiegłego roku odnotowano znaczny wzrost sprzedaży PlayStation 5, a wysoka sprzedaż konsol utrzymuje się do tej pory. Od lipca 2022 roku do grudnia 2022 roku sprzedanych zostało 10 mln sztuk konsol, a następne 10 mln sztuk w kolejne 7 miesięcy, co daje sprzedaż 20 mln PlayStation 5 w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Dla porównania sprzedanie pierwszych 20 mln egzemplarzy PS5 zajęło aż 20 miesięcy.



Na niższą sprzedaż PS5 w pierwszych 20 miesiącach od premiery wpłynęły problemy z dostępnością układów scalonych, przez co w całym 2021 roku i w pierwszych miesiącach 2022 roku produkcja konsol PlayStation 5 była niższa od planowanej, a ich dostępność w sklepach ograniczona.



Obecnie Sony spodziewa się, że sprzedaż PlayStation 5 osiągnie poziom 50 mln sztuk w 1. kwartale 2024 roku, po 3 latach i około 3 miesiącach od oficjalnej premiery. Poprzedniej konsoli PlayStation 4 uzyskanie takiego rezultatu sprzedaży zajęło 3 lata i 1 miesiąc. Rezultat PlayStation 5 na pewno byłby lepszy, gdyby nie wspomniane problemy ograniczające produkcję PlayStation 5 w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy od jej premiery.







K O M E N T A R Z E

Sony (autor: bajbusek | data: 1/08/23 | godz.: 13:49 )

to jest taki dziad ... udający przyjaciela gracza.

Z jednej strony robią całkiem fajne gry (ich studia) ... z drugiej tych całkiem fajnych gier na wyłączność jest coraz mniej i są robione na jedno kopyto (TLOU->Uncharted->HZD->GOW) ...

Rzucili sie na robienie podwersji konsoli bo widac, ze hardware przynosi im nie mniej zysku niz soft - co jest zaprzeczeniem konsol do gier.

Gracze od poczatku widza M$ jako tego zlego a Sonego jako zbawce gracza przed PMR i cenami czesci do PC.

No to powiem tak - policzcie sobie ile placicie za gry do PS5, za konsole, za okulary VR, po trzech latach będzie upgrade do PS5 PRO ... w ciagu trzech lat wydacie okolo 10K na konsole do grania ... i gdzie tu PC drogie ?

Dla mnie Sony to money whore ... zakłamane w dodatku z moralnością Pani Dulskiej



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.