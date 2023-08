Wtorek 1 sierpnia 2023 Ryzen 9 7945X3D - premiera procesora dla laptopów z 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 12:56 AMD wprowadza do sprzedaży nowy wydajny procesor dla komputerów przenośnych. Jest to 16-rdzeniowy Ryzen 9 7945X3D, wyposażony w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache, która zapewnia o ponad 15 procent większą wydajność w grach 3D. Nowy procesor ma rdzenie ZEN 4 o taktowaniu Boost do 5,4 GHz, zawiera łącznie 128 MB pamięci L3 (96 MB w jednym chiplecie, 32 MB w drugim), i według AMD jest to najbardziej wydajny na rynku procesor dla laptopów. Pod względem technicznym jest to odpowiednik desktopowego procesora Ryzen 9 7950X 3D, z obniżonym taktowaniem i mniejszym wskaźnikiem TDP (55W).



Pierwszym komputerem przenośnym z procesorem Ryzen 9 7945X3D będzie ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D, który trafi do sprzedaży 22 sierpnia.







