ARC A570M i ARC A530M - nowe karty graficzne Intela dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 12:35 Ponad rok po premierze pierwszych kart graficznych ARC dla komputerów przenośnych (ta nastąpiła w połowie 2022 roku) Intel poinformował o poszerzeniu swojej oferty o kolejne wersje. Do oferowanych już od ubiegłego roku modeli ARC A770M (32 rdzenie XE. 16 GB pamięci), ARC A730M (24 rdzenie XE, 12 GB pamięci), ARC A550M (16 rdzeni XE, 8 GB pamięci), oraz ARC A370M (8 rdzeni XE, 4 GB pamięci) i ARC A350M (6 rdzeni XE, 4 GB pamięci), dołączają dwa nowe. Są to ARC A570M (16 rdzeni XE, 8 GB pamięci) oraz ARC A530M (12 rdzeni XE, 4 GB lub 8 GB pamięci). Nowe karty tak jak ich starsi bracia bazują na architekturze XE pierwszej generacji, z obsługą DirectX 12 Ultimate i RayTracingu.



ARC A570 to zasadniczo wyżej taktowana wersja ARC A550 - taktowanie Turbo układu graficznego podniesiono z 900 MHz do 1300 MHz, a wskaźnik TDP z 60W do 95W. ARC A530 ma o 1/4 mniej jednostek obliczeniowych mniej niż ARC A550, ale pracuje z wyższym zegarem - taktowanie Turbo GPU wynosi do 1300 MHz (TDP 65W).



Ze specyfikacją wszystkich kart można zapoznać się na stronie Intela.







