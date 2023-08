Wtorek 1 sierpnia 2023 Ryzen Strix Point i Strix Halo - kolejne informacje o procesorach z ZEN 5

Autor: Zbyszek | źródło: More Law is Dead | 14:04 W 2024 roku AMD wprowadzi na rynek procesory wyposażone w kolejną generację rdzeni ZEN, czyli ZEN 5 i ZEN 5c. Będą to serwerowe procesory EPYC 5. generacji (nazwa kodowa Turin), przeznaczone dla komputerów stacjonarnych procesory Ryzen 8000 (nazwa kodowa Granite Ridge) a także przynajmniej dwa procesory dla komputerów przenośnych - Strix Point i Strix Halo. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat dwóch ostatnich z nich. Strix Point ma być monolitycznym procesorem typu APU, który otrzyma zintegrowaną grafikę RDNA 3.5 z 16 blokami CU, oraz łącznie 12 rdzeni CPU - cztery wysoko taktowane rdzenie ZEN 5 oraz osiem wolniej taktowanych rdzeni ZEN 5c.



Strix Halo będzie natomiast procesorem modułowym (zbudowanym z tzw. chipletów), zawierającym łącznie 16 rdzeni ZEN 5. Będą one umieszczone w dwóch chipletach (prawdopodobnie takich samych jak chiplety dla desktopowych procesorów Granite Ridge). Trzeci chiplet procesorów Strix Halo, czyli chiplet IOD zawierający wszystkie kontrolery oraz zintegrowany układ graficzny ma być znacznie inny niż przygotowany dla procesorów Granite Ridge.



Według doniesień będzie on zawierał zintegrowany układ graficzny RDNA 3.5 z aż 40 blokami CU, oraz będzie obsługiwał pamięci DDR5 / LPDDR5 w trybie 4-kanałowym. Ze względu na wielkość GPU, wskaźnik TDP procesorów Strix Halo ma sięgać aż 120W, ale trzeba uwzględnić, że ten GPU powinien z powodzeniem zastąpić średniej klasy oddzielną kartę graficzną.







