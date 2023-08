Czwartek 3 sierpnia 2023 Niskoprofilowy GeForce RTX 4060 od Gigabyte

Autor: Zbyszek | źródło: Gigabyte | 22:09 Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich chcących zmontować wydajny komputer o kompaktowych wymiarach, lub unowocześnić już posiadane urządzenie tego typu. Firma Gigabyte wprowadziła do sprzedaży kartę graficzną GeForce RTX 4060 w wersji niskoprofilowej. Jest to obecnie najbardziej wydajna niskoprofilowa karta graficzna na rynku. Kartę wyposażono w dwuslotowy system chłodzenia z trzema wentylatorami, pod którym znajduje się 5nm chip GA107 z 3072 rdzeniami CUDA, oraz 8 GB pamięci GDDR6 17 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 272 GB/s).



Gigabyte zdecydowała się także na symboliczny overclocking - maksymalne taktowanie turbo GPU zwiększono z domyślnych 2460 MHz, do 2475 MHz. Na śledziu umieszczono dwa wyjścia DisplayPort 1.4a i dwa HDMI 2.1a. Z dokładną specyfikacją karty można zapoznać się na stronach Gigabyte







