Środa 9 sierpnia 2023 Robert Hallock z AMD został nowym pracownikiem Intela

Autor: Zbyszek | źródło: X.com / Twitter | 14:59 Zmiana pracodawcy nie jest czymś nadzwyczajnym, za wyjątkiem przypadku kluczowych pracowników przechodzących pomiędzy konkurencyjnymi firmami. Robert Hallock, znany z wieloletniej pracy w firmie AMD, gdzie był dyrektorem ds. marketingu technicznego, poinformował, że począwszy od września zasili szeregi firmy Intel. Hallock znany jest ze swojej dotychczasowej pracy w AMD, gdzie był osobą dość medialną - w ostatnich kilku latach uczestniczył w wielu prezentacjach i premierach nowych procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon. Z pracy w AMD odszedł we wrześniu 2022 roku po 12 latach pracy, i założył własną firmę Tyrian Performance świadczącą usługi marketingu dla branży motoryzacyjnej.



Teraz, po upływie 12 miesięcy od odejścia z AMD, Robert Hallock zostanie zatrudniony przez Intela jako starszy dyrektor ds. marketingu technicznego, czyli na stanowisku niemal identycznym jakie pełnił wcześniej w AMD. Także zakres jego obowiązków może być podobny do tego, jakie zadania realizował uprzednio w AMD. Sam Robert Hallock informując o podjęciu pracy u Intela stwierdził, że będzie skupiał się na marketingu technicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań tzw. sztucznej inteligencji.



Dla AMD jest to duża strata, ponieważ Robert Hallock był bardzo mocno kojarzony z kartami Radeon i procesorami Ryzen. Był też aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzielił się wieloma ciekawostkami technicznymi dotyczącymi produktów AMD, a nawet pomagał zwykłym użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.







