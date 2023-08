Środa 9 sierpnia 2023 Polski system IT Manager do kompleksowego zarządzania firmową siecią LAN

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany | 14:45 Ciężko dziś znaleźć firmę, w której pracownicy nie korzystali by na codzień z komputerów osobistych. Mają one różną formę - smartfona, tabletu lub laptopa, działają w oparciu o popularne systemy operacyjne i posiadające swój własny zestaw oprogramowania dedykowany danemu stanowisku. Na początku zarządzanie parkiem urządzeń jest względnie łatwe, ale wraz z rozwojem firmy staje się jasne, że należy wydzielić osobny dział IT wyposażony w odpowiednie narzędzia do sprawnego zarządzania firmowym sprzętem i oprogramowaniem. Jednym z rozwiązań pomagających w tym zadaniu jest polski system ITManager.



Jeden by wszystkimi rządzić



Twórcom IT Managera przyświecał jeden cel - stworzenie narzędzia kompletnego, które pomagałoby działowi IT we wszystkich zadaniach związanych z zarządzaniem firmowymi zasobami komputerowymi.



Żeby jednak dobrze czymś zarządzać konieczne jest prowadzenie ewidencji posiadanego wyposażenia. Dlatego też w IT Managerze zaszyto moduł odpowiedzialny za inwentaryzowanie sprzętu i oprogramowania używanego przez pracowników. Jego zadaniem jest gromadzenie w jednym miejscu informacji o konfiguracji każdego z urządzeń wraz z listą zainstalowanego na nim oprogramowania oraz przyznanych uprawnień. Ponadto dział IT może do każdego stanowiska przypisać swoje własne opisy i dokumenty, takie jak dowody zakupu, protokoły napraw czy karty gwarancyjne.







System potrafi nie tylko ewidencjonować te dane, ale i na bieżąco monitorować parametry tak opisanych sprzętów oraz weryfikować legalność zainstalowanego na nich oprogramowania. Zaszyte w IT Managerze mechanizmy powiadomią administratora o każdej zmianie parametru działania lub konfiguracji komputera, a także pozwolą na szybką modyfikację polityk dotyczących danego sprzętu, zdalne zarządzanie licencjami, kopiami zapasowymi czy instalowanie na nim nowego oprogramowania na odległość.



Ze swojego pulpitu kontrolnego administrator może zdalnie obsługiwać wnioski spływające od użytkowników - np. dotyczące dostępu do dodatkowych zasobów czy wymiany samego sprzętu, a także monitorować w czasie rzeczywistym lub w ujęciu historycznym jak dany użytkownik korzysta z powierzonego mu zasobu. Na podstawie tych danych można chociażby zablokować dostęp do określonych stron lub aplikacji, których wykorzystanie może odciągać pracownika od obowiązków lub wręcz stanowić zagrożenie dla całej sieci - np. poprzez próbę pobrania i uruchomienia nieautoryzowanego oprogramowania.



Sieć LAN pod kontrolą



Bardzo duży nacisk w IT Managerze postawiono również na możliwości monitorowania sieci z wykorzystaniem wbudowanego skanera sieci LAN. Wyświetla on w jednym miejscu wszystkie urządzenia znajdujące się w posiadaniu danej firmy wraz z informacją o ich adresie IP oraz MAC, aktywnych portach czy przypisaniu do konkretnej podsieci.



Oprócz tego skaner sieci agreguje w jednym miejscu informacje o czasie odpowiedzi każdego urządzenia, oraz o ogólnym ruchu sieciowym w każdej z podsieci. Dzięki wsparciu dla SNMP (Simple Network Management Protocol) możliwe jest zdalne zarządzanie routerami, administrowanymi przełącznikami oraz urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak plotery, urządzenia wielofunkcyjne czy najzwyklejsze drukarki.







Informacje pozyskane przez skaner sieciowy pozwalają na bieżąco monitorować oraz optymalizować sieć pod kątem jej efektywności, a także weryfikować wykorzystanie wszystkich jej zasobów. Począwszy od ilości przesyłanych pakietów aż po poziom tuszu w tonerach drukarek.



Monitoring sieci pozwala również na wykrywanie podejrzanych zdarzeń i szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Dotyczy to zarówno warstwy oprogramowania jak i sprzętowej. Skaner sieciowy systemu ITManager umożliwia praktycznie natychmiastowe wykrywanie nowych, nieautoryzowanych obiektów w firmowej sieci, a w przypadku utraty połączenia z monitorowanym urządzeniem lub hostem automatycznie utworzy zgłoszenie w systemie serwisowym i powiadomi o tym pracownika działu IT.



Pomoc zdalna na zupełnie nowym poziomie



W przypadku nietypowych zdarzeń administrator może rozesłać do użytkowników alerty, skontaktować się z nimi za pomocą wbudowanego komunikatora lub przejąć kontrolę nad ich urządzeniem. Administrator konsoli ITManager ma także możliwość zdalnej instalacji pakietów MSI z wykorzystaniem mechanizmu WMIC (Windows Management Instrumentation Command), które instalują się w tle bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika czy konieczności fizycznego dostępu do sprzętu.



Z drugiej strony użytkownik komputera również jest w stanie łatwo skontaktować się z działem IT, opisując w dedykowanym systemie problem na jaki napotkał i przyspieszając tym samym proces jego eliminacji.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.