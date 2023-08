Środa 9 sierpnia 2023 Wyniki sprzedaży procesorów x86 w 2. kwartale 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: JPR | 22:56 Firma analityczna Jon Peddie Research przedstawiła swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży procesorów x86 w 2. kwartale 2023 roku. Okres ten okazał się dla Intela i AMD lepszy niż wcześniejszy kwartał - sprzedaż wyniosła 54 mln sztuk CPU, i była o 17 procent wyższa w porównaniu do rezultatu uzyskanego w 1. kwartale. Jednak z drugiej strony liczba sprzedanych procesorów była o 23 procent niższa w porównaniu do 2. kwartału 2022 roku, kiedy na rynek dostarczono łącznie 70 milionów CPU. W porównaniu do tego samego kwartału przed rokiem, bardziej spadła sprzedaż procesorów desktopowych, a mniej laptopowych.



Procesory desktopowe zanotowały spadek sprzedaży o 25 procent, a laptopowe o 22 procent. Sumarycznie w ostatnim kwartale spośród wszystkich sprzedanych procesorów zdecydowaną większość (72 procent) stanowiły procesory dla laptopów, a 28 procent stanowiły procesory dla komputerów stacjonarnych.







