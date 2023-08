Środa 9 sierpnia 2023 Pierwsze zdjęcia procesorów Intel Core 15. generacji (Arrow Lake)

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:10 W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia próbek inżynierskich przyszłych procesorów desktopowych z serii Core 15. generacji o nazwie kodowej Arrow Lake. Mają one zadebiutować na rynku w 2. połowie 2024 roku, i pod względem technicznym będą prawdziwą nowością w porównaniu do procesorów Core 13. generacji (Raptor Lake) i Core 14. generacji (Raptor Lake Refresh). Procesory z serii Arrow Lake będą kompatybilne z nową podstawką LGA 1851, będą obsługiwać wyłącznie pamięci DDR5 i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Lion Cove plus 16 efektywnych rdzeni Skymont wytwarzanych w litografii Intel 20A, oraz zintegrowany układ graficzny wytwarzany w litografii TSMC 3nm.



Arrow Lake będą też procesorami modułowymi tj. złożonymi z kilku różnych układów scalonych.



Nowe procesory z podstawką LGA 1851 mają identyczne wymiary jak dotychczasowe CPU z LGA 1700, ale więcej pinów kontaktu z gniazdem LGA, oraz jak widać na zdjęciach - powiększoną osłonę termiczną.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.