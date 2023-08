Poniedziałek 21 sierpnia 2023 Szczoteczki soniczne NX 7000 i NX 8000 dostępne w super niskich cenach

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany | 08:01 Chciałbyś kupić dobrej jakości szczoteczkę soniczną bez wydawania dużej ilości pieniędzy? W takim razie ucieszy Cię zapewne fakt, że pomiędzy 21 a 27 sierpnia będzie można kupić bardzo udane modele NX 7000 i NX 8000 od Nandme w super niskich cenach. Za model podstawowy zapłacisz raptem $15.99, a droższy NX 8000 możesz mieć już za $19.99. W obu przypadkach w cenę zakupu wkalkulowano zestaw 12 końcówek, które powinny wystarczyć na około 3 lata użytkowania*. Przez ten czas nie będziesz musiał wydawać ani złotówki na eksploatację, co wbrew pozorom jest dużą oszczędnością i kolejnym argumentem ku temu by bliżej przyjrzeć się ofercie Nandme.



* Producent zaleca, by wymieniać końcówki co około 3 miesiące ze względu na degradację włosia. Dotyczy to nie tylko opisywanych modeli, ale praktycznie wszystkich dostępnych w sprzedaży szczoteczek różnych producentów.





Ładujesz raz, szczotkujesz okrągły rok





Model podstawowy, czyli NX 7000 wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko świetnym stosunkiem jakości do ceny, ale też absurdalnie wręcz długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Dzięki pojemnemu ogniwu możemy z jej wykorzystaniem szczotkować zęby nawet przez 1460 minut, co jest absolutnym rekordem! Żeby lepiej zrozumieć z jak efektywnym urządzeniem mamy do czynienia warto wykonać drobne działanie matematyczne. I tak, przy założeniu, że zęby szczotkujemy dwa razy dziennie przez 2 minuty (każdorazowo) wychodzi nam okrągły rok pracy na jednym ładowaniu.



Dużym plusem jest też to, że po rozładowaniu baterię naładujemy za pomocą zwykłej ładowarki z portem USB typu C. Producent postawił tu na niski prąd ładowania, który sprawia, że czas uzupełniania energii trwa od 7 do 12 godzin. To sporo, ale dzięki temu żywotność samego ogniwa będzie dłuższa. Coś za coś. O konieczności ładowania dadzą nam znać wbudowane w korpus diody statusu, które w połączeniu z wibracjami poinformują użytkownika o niskim poziomie baterii i przypomną o konieczności szczotkowania.







Idealne szczotkowanie bez wysiłku



W przeciwieństwie do szczoteczek manualnych używając NX 7000 nie musimy stosować żadnej specjalnej techniki szczotkowania ani nawet skupiać się specjalnie na tym co robimy. Szczoteczka sama da nam znać zmianą wibracji kiedy należy zmienić rząd szczotkowanych zębów - na każdy z czterech rzędów użytkownik powinien przeznaczyć 30 sekund, a o właściwe czyszczenie zadbają wbudowane w nią programy szczotkowania.



Moc i tryb szczotkowania w modelu NX7000 ustawiamy za pomocą dwóch wbudowanych w korpus przycisków. Pierwszy odpowiada za wybór jednego z pięciu trybów pracy (wrażliwy, czyszczenie, wybielanie, polerowanie oraz masaż/aparat dentystyczny), a drugi pozwala dobrać jeden z trzech poziomów intensywności (mocny, średni i słaby). Razem daje nam to w sumie 15 wariantów szczotkowania.







Mały, ale wariat



Sercem szczoteczek od Nandme jest silniczek Maglev 4.0 (Magnetic Levitation Sonic Motor) wytwarzający maksymalnie 41 000 drgań na minutę. W praktyce obok kształtu końcówki to właśnie ten element najmocniej wpływa na skuteczność szczotkowania. Wibracje w szczoteczkach sonicznych są używane do odrywania od szkliwa resztek jedzenia i kamienia, nie tylko z miejsc które szczotkujemy, ale też ich najbliższego otoczenia. W tym z trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, często atakowanych przez próchnicę. Duża częstotliwości drgań sprawia, że ruch wykonywany przez użytkownika przestaje mieć znaczenie, a pod względem skuteczności usuwania resztek jedzenia i kamienia szczoteczki soniczne biją na głowę ich manualne odpowiedniki. Z tego też powodu zaleca się ich stosowanie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz dzieciom, które mogą mieć problem z odpowiednim używaniem zwykłych szczoteczek.



Szczoteczka inteligentna



Model NX 8000 to w zasadzie to samo co NX 7000, ale w ładniejszej obudowie i z dodatkowymi funkcjami, które poprawiają ergonomię i jakość szczotkowania względem modelu podstawowego.



Na drugi z wymienionych aspektów wpływają dwa elementy: wyraźnie większe i bardziej rozbudowane końcówki oraz inny układ sterujący. Wykorzystany w tym modelu scalak potrafi modyfikować działanie silniczka wibracyjnego bazując na danych pozyskanych z wbudowanych w szczoteczkę czujników nacisku. Dodatkowo, jeśli użytkownik będzie dociskać końcówkę szczoteczki do szkliwa za mocno, to szczoteczka da mu o tym znać korzystając z diod statusu umieszczonych w pierścieniu wokół gniazda na końcówki (na styku korpusu i końcówki). Oczywiście automatyka nie odbiera swobody działania użytkownikowi, który nadal może wybierać spośród kilku dostępnych trybów pracy, ale tym razem zrobi to nie za pomocą fizycznych przycisków, a dotykowego ekranu.







Kolejną zmianą wprowadzoną w NX 8000 jest ładowanie indukcyjne. Teraz po rozładowaniu ogniwa nie musimy już podłączać kabelka, a jedynie odstawiamy szczoteczkę na dostarczaną w zestawie bazę. W praktyce możemy to robić nawet po każdym szczotkowaniu, zapominając jednocześnie o czymś takim jak stan naładowania baterii. A skoro już przy ogniwie jesteśmy, to warto nadmienić, że w NX 8000 jego pojemność wzrosła z 2700mAh (w NX7000) do 2900mAh. Niestety z uwagi na dodatkowe funkcje wystarcza on „tylko” na 200 dni pracy na jednym ładowaniu.







Panie, ale gdzie to kupić?



Jeśli powyższy tekst Was zaciekawił i chcielibyście kupić dla siebie lub kogoś bliskiego jeden z opisywanych modeli, to jak już wspomniałem na wstępie pomiędzy 21 a 27 sierpnia będzie okazja by zrobić to jeszcze niższym kosztem niż zazwyczaj. A jeśli chcielibyście kupić więcej niż jedną sztukę, to specjalnie z myślą o osobach takich jak Wy przewidziano dodatkowe zniżki na zakup drugiej szczoteczki. Ponadto 200 pierwszych kupujących może też liczyć na prezent w postaci zestawu nici dentystycznych dorzucanych do zamówienia.



Żeby kupić NX 7000 należy kliknąć w TEN link. Cena jednego egzemplarza to: $15.99, a kupując dwa zapłacicie za komplet $28.98. W przypadku NX 8000 należy odwiedzić TĘ stronę, a koszt zakupu to odpowiednio $19.99 dla jednej sztuki i $36.98 za dwie szczoteczki.



