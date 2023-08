Czwartek 17 sierpnia 2023 Nadchodzi Ryzen Threadripper PRO 7995WX z 96 rdzeniami

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:14 Jakiś czas temu firma AMD ogłosiła, że 2023 roku do sprzedaży trafią procesory Ryzen Threadripper serii 7000. Będą to procesory o nazwie kodowej Storm Peak, zgodne pamięciami DDR5 oraz magistralą PCI-Express 5.0, które będą występować w dwóch wersjach: "zwykłej" przeznaczonej dla entuzjastów oraz w wersji tzw. PRO dla stacji roboczych. Pod względem technicznych będą to procesory bardzo podobne do EPYC 4. generacji (Genoa), ale adresowane do innych zastosowań - zamiast w serwerowniach i centrach danych, CPU będą dedykowane do montowania w wydajnych i drogich komputerach typu desktop, lub korporacyjnych stacjach roboczych. Z ostatnich informacji wynika, że nowe Threadrippery mogą zadebiutować we wrześniu lub październiku, a najwydajniejszym modelem będzie Ryzen Threadripper PRO 7995WX.



Procesor ten otrzyma 96 rdzeni ZEN 4, przy wskaźniki TDP 350W. W sieci pojawił się właśnie wynik test stacji roboczej HP Z6 G5 Workstation, wyposażonej w 512 GB pamięci RAM, i procesor Ryzen Threadripper PRO 7995WX.





Nowy Threadripper uzyskał w benchmarku Geekbench 5.5 (Linux) wynik jednowątkowy 2095 punktów, i wynik wielowątkowy 81408 (tj. prawie dwukrotnie wyższy niż uzyskiwany przez 64-rdzeniowy Threadripper PRO 5995WX). Taktowanie boost jednowątkowe wynosiło 5,15 GHz.



