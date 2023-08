Czwartek 17 sierpnia 2023 Intel wycofuje się z przejęcia firmy Tower Semiconductor

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 10:55 Na początku 2022 roku Intel poinformował o planie zakupu izraelsko-japońskiej firmy Tower Semiconductor - mniejszego producenta układów scalonych na zamówienie, zajmującego się głównie wytwarzaniem specjalizowanych układów scalonych, w tym tez układów analogowych. Tower Semiconductor posiadał łącznie sześć fabryk - jedną w Izraelu, dwie w USA, i trzy w Japonii. Większość z nich produkowała chipy na waflach o średnicy 150mm i 200mm, za wyjątkiem najnowszego zakładu w Japonii, który był już przystosowany do wytwarzania na waflach o średnicy 300mm. Teraz krzemowy gigant poinformował, że transakcja nie zostanie zrealizowana.



Oficjalnym podanym przez Intela powodem jest brak uzyskania w wymaganym terminie zgody na zakup Towera od wszystkich potrzebnych regulatorów rynku. Plan przejęcia Tower Semiconductor zakładał, że nastąpi to najpóźniej do 15 grudnia 2022 roku, i termin został przekroczony już o 8 miesięcy.



Z powodu wycofania się z transakcji Intel zapłaci Tower Semiconductor uzgodnioną w umowie rekompensatę w wysokości 353 mln USD. Intel dodał też, że pomimo że Tower nie stanie się częścią jego działu IFS (Intel Foundry Services), to zamierza zacieśnić swoją współpracę z Tower.



Przypomnijmy tylko, że zgody na finalizację transakcji nie wydał chiński urząd antymonopolowy. Okazało się, że Tower dostarczał swoje produkty także na rynek chiński, dlatego konieczne okazało się albo wycofanie się z tego rynku, albo pozyskanie zgody na transakcję przez tamtejszy urząd. Finalnie Tower Semiconductor pozostanie nadal, tak jak dotychczas, w pełni niezależnym i samodzielnym producentem.



