Architektura RDNA 4 ma składać się z jeszcze większej liczby chipletów

Autor: Zbyszek | źródło: More Law is Dead | 12:28 Karty graficzne Radeon RX 7000 z architekturą RDNA 3 to pierwsze na rynku konstrukcje dla graczy, których GPU mają tzw. budowę modułowa, czyli składają się z kilku rożnych połączonych ze sobą układów scalonych. W przypadku układu Navi 31, centralny chiplet GCD z procesorami strumieniowymi jest otoczony przez 6 dodatkowych chipletów MCD zawierających pamięć Infinity Cache i kontroler pamięci GDDR6. Tymczasem kanał More Law is Dead donosi, że opracowywane obecnie przyszłe Radeony RX 8000 z architekturą RDNA 4 otrzymają jeszcze bardziej skomplikowaną budowę GPU. W ich przypadku nawet chiplet GCD nie będzie pojedynczym układem scalonym, ale zbiorem mniejszych układów scalonych.



Dlatego też zamiast nazwy GCD (Graphisc Core Die), zastosowana zostanie nazwa SED (Shader Engine Die). Trzy chiplety SED mają być montowane na chiplecie AID, zawierającym pamięć Infinity Cache oraz jednocześnie będącym aktywnym interposerem (tzn. łącznikiem) dla umieszczonych wyżej chipletów SED.



Zestawy chiplet AID plus trzy chiplety SED mają być stosowane w przyszłych Radeonach RX 8000 w różnych ilościach: np. najtańsze karty otrzymają jeden chiplet AID z trzema chipletami SED, a najbardziej wydajne otrzymają przykładowo cztery chiplety AID, i łącznie 12 umieszczonych na nich chipletów SED. W każdym przypadku, niezależnie od liczby stosowanych chipletów AID+SED, stosowany będzie też jeden dodatkowy chiplet MID (Multimedia and I/O Die), zawierający kontrolery wyświetlaczy, dekodery multimediów i interfejs dla złącza PCI-Express x16.



W sieci powstała też wizualizacja, jak potencjalnie wyglądać może przyszły układ graficzny AMD z architekturą RDNA 4 - w tym przypadku wizualizowany jest GPU z trzema chipletami AID, na każdym z nich trzy chiplety SED (łącznie 9 szt) oraz dodatkowy chiplet MID.







