System ERP a system CRM - różnice, zastosowanie

Optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz firmy wcale nie jest łatwa. W związku z tym warto pomyśleć o zainwestowaniu w wysokiej klasy systemy, dzięki którym takie prace zostaną znacznie usprawnione oraz przeniesione na zupełnie wyższy poziom. Atrakcyjnymi rozwiązaniami są systemy ERP oraz CRM. Czym te oprogramowania się od siebie różnią oraz jakie jest ich podstawowe zastosowanie.









System ERP a CRM - kluczowe różnice pomiędzy popularnymi systemami

Systemy ERP mają bardzo szerokie grono zwolenników, a to głównie z tego względu, iż optymalizują proces produkcji w firmie, pozwalają na skuteczne planowanie oraz ustalanie harmonogramów prac czy też wydajnie wykorzystują dostępne zasoby. Jednocześnie w zakładzie, który zdecyduje się na wdrożenie wskazanego wyżej systemu dochodzi do automatyzacji procesów produkcyjnych oraz zwiększenia efektywności pracy. Przekłada się to na lepsze wyniki biznesowe i rozwój firmy. System CRM jest zaledwie jednym z elementów składowych funkcjonalnego systemu ERP. Odpowiada za przemyślane zarządzanie sprzedażą w firmie oraz bezproblemowe rejestrowanie działań podejmowanych z klientami, m.in. w zakresie: rozmów,

przedstawiania ofert,

spotkań. Systemy CMR obejmują swoim zasięgiem tylko niektóre obszary z dziedziny ERP, lecz warto mieć pełną świadomość tego, że jeden system nie mógłby poprawnie funkcjonować bez tego drugiego.

Systemy ERP - czego można od nich oczekiwać?

System ERP niesie za sobą wiele różnych korzyści, dlatego też nie ma nic dziwnego w tym, że tak wiele firm decyduje się obecnie na jego błyskawiczne wdrożenie. To jeden z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o: rzetelne kontrolowanie czasu pracy,

efektywniejsze realizowanie zadań i zleceń,

optymalizację i nadzorowanie stanów magazynowych,

planowanie czasu pracy kierowców oraz tras, po których będą podążać,

dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i sprawozdań,

poprawę bezpieczeństwa danych. Jak widać CRM to przede wszystkim działania sprzedażowe i budowanie relacji z klientami, natomiast oprogramowanie ERP ma dużo szerszy zakres działań. Istotne jest to, aby każde z tych rozwiązań było poprawnie wdrożone, dzięki czemu właściciele firm będą mogli swobodnie myśleć o ich szybkim i wielopoziomowym rozwoju. Od tej pory zarządzanie własnym przedsiębiorstwem stanie się dużo prostsze. Więcej informacji znajdziesz na stronie DPS SOFTWARE - sprawdź szczegóły!

Systemy ERP i CRM - gdzie mogą być zastosowane? Przydatne wskazówki

Pozostało zastanowić się nad tym, gdzie tak właściwie mogą być wykorzystane systemy ERP oraz CRM. Możliwości jest naprawdę dużo, ponieważ oba oprogramowania sprawdzą się w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, transporcie, usługach finansowych i księgowych, magazynach, kadrach, płacach oraz dziale HR. To idealne propozycje zarówno dla mniejszych, jak i dużo większych firm, które za cel nadrzędny stawiają sobie realizowanie wyznaczonych celów i optymalizowanie procesów wewnątrz firmy (produkcyjnych, sprzedażowych, itd.). Wdrożenie wybranego systemu wymaga jednak szeregu przemyślanych działań. Na samym początku dochodzi do analizy przedwdrożeniowej i budowy koncepcji, a następnie do instalacji silnika bazy danych oraz systemu. Później system jest konfigurowany i ustawia się jego podstawowe (kluczowe) parametry, po czym przystępuje się do migracji danych, wykonania kastomizacji, wystartowania z systemem oraz jego nadzoru i utrzymania.