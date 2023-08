Jaki wybrać mały smartfon do zdjęć do 3000 zł?

Czy na obecnym rynku smartfonów da się znaleźć dobry sprzęt do zdjęć w cenie poniżej 3000 zł? Nie jest to łatwe zadanie, jednak wciąż można wyróżnić kilka modeli pasujących do tego opisu. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.













Mały smartfon z dobrym aparatem do 3000 zł – czy to możliwe?

Nietrudno zauważyć, że rynek smartfonów od dawna idzie w stronę coraz większych ekranów. Czy w 2023 roku można znaleźć solidny sprzęt do zdjęć, który można obsłużyć jedną dłonią? Choć niestety takich modeli jest coraz mniej, kilku producentów wciąż ma w swojej ofercie propozycje łączące skromne wymiary z dużymi możliwościami. Wśród nich można wyróżnić m.in. Xperię 10 IV od Sony, Samsunga Galaxy S22, a także nową edycję iPhone SE. Na początek jednak należy zaznaczyć, że termin „mały smartfon” znaczy obecnie coś zupełnie innego niż zaledwie kilka lat temu. Aktualnie do „małych” urządzeń zalicza się nawet modele o przekątnej ekranu w okolicach 6 cali. Nawet przy takim rozmiarze można jednak liczyć na wygodną obsługę – zwłaszcza w przypadku modeli o „wąskich” proporcjach ekranu. Sony Xperia 10 IV – 6 cali, potrójny aparat i świetna cena Jaki smartfon do 3000 zł oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości? Jedną z najciekawszych propozycji pod tym względem jest Sony Xperia 10 IV, czyli wydana w 2022 roku czwarta edycja jednej z najpopularniejszych linii japońskiego producenta. Przekątna ekranu wynosi dokładnie 6 cali, co plasuje to urządzenie przy górnej granicy kategorii małych smartfonów, jednak cały telefon stosunkowo dobrze leży w dłoni z uwagi na „wąskie” proporcje 21:9. Jego dokładne wymiary to 153 na 67 na 8,3 mm.

Główny aparat składa się z aż trzech obiektywów: szerokokątnego 12 MP, ultraszerokokątnego 8 MP i teleskopowego 8 MP. Do tego dochodzi świetne wsparcie ze strony oprogramowania, które pozwala robić bardzo dobre zdjęcia w różnych warunkach. Podobnie jak w innych swoich modelach, Sony stawia przede wszystkim na naturalne odwzorowanie kolorów, co z pewnością spodoba się miłośnikom fotografii. Największą zaletą tego modelu jest jednak zdecydowanie jego cena – Xperię 10 IV kupimy nawet za 1 600 zł.

Samsung Galaxy S22 8/128 GB W poszukiwaniu urządzenia, które sprawdzi się jako smartfon do zdjęć, warto sięgnąć do zeszłorocznych premier największych graczy na rynku. W przypadku Galaxy S22 za wersję z najmniejszą ilością pamięci zapłacimy do 3000 zł. W zamian otrzymujemy urządzenie z 6,1-calowym ekranem, jednak nieco „krótsze” niż wspomniana Xperia – mowa o gabarytach 146 na 70,6 na 7,6 mm. Samsung postawił na proporcje 19,5:9 oraz solidny zestaw aparatów: 50 MP, f/1.8 (szerokokątny);

10 MP, f/2.4 (teleobiektyw);

12 MP, f/2.2 (ultraszerokokątny). W efekcie zdjęcia wyglądają bardzo profesjonalnie i dorównują solidnym modelom aparatów. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na możliwość nagrywania filmów w bardzo wysokiej rozdzielczości – nawet 4K (60 fps) i 8K (24 fps).

Nowy iPhone SE – jeden z najmniejszych smartfonów na rynku Podczas gdy większość producentów idzie w stronę coraz większych sprzętów, Apple nie zapomina o miłośnikach mniejszych smartfonów. Odpowiedzią na ich potrzeby jest reedycja iPhone SE, w której przekątna ekranu wynosi zaledwie… 4,7 cala. Zależnie od wariantu cena to od ok. 2200 do ok. 2600 zł. Mimo niewielkiej obudowy nie zabrakło jednak solidnych podzespołów, a także dość ciekawego aparatu. Apple zastosowało tutaj zaledwie jeden obiektyw 12 MP – choć jego specyfikacja jest stosunkowo skromna, oprogramowanie smartfona znacznie poprawia jakość zdjęć. Znajdziemy tutaj m.in. tryb Smart HDR, a na uwagę zasługuje również bardzo dobra wydajność przy słabym oświetleniu.