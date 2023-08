Środa 23 sierpnia 2023 Microsoft ogłasza integrację Pythona z programem Excel

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 11:27 Microsoft poinformował dzisiaj o planowanej jeszcze w tym roku integracji języka oprogramowania Pyhton z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wykorzystując dystrybucję Anaconda, Excel będzie natywnie wspierać wykonywanie kodu w języku Python oraz uzyska dostęp do popularnych bibliotek obróbki danych w języku Python, takich jak Pandas, Matplotlib i Statsmodels. Integracja umożliwi użytkownikom Excela wykorzystanie możliwości języka Python do transformacji, analizy i wizualizacji danych, bez konieczności sięgania do oddzielnych narzędzi.



Excel w wersji zintegrowanej z Pythonem jest dostępny od dzisiaj w formie podglądu dla uczestników programu Microsoft 365 Insider.



Insiderzy zainteresowani przetestowaniem nowych funkcji powinni zainstalować najnowszą wersję zapoznawczą programu Excel, a następnie w zakładce Formuły przejść do nowej opcji „Wstaw Python”.



