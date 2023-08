Środa 23 sierpnia 2023 Premiera Nvidia DLSS 3.5 z techniką Ray Reconstruction

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 12:11 Jesienią ubiegłego roku wraz z premierą kart graficznych Nvidia GeForce RTX 4000 zadebiutowała też nowa, trzecia generacja techniki DLSS (Deep Learning Super Sampling). Oferuje ona obraz o podobnej jakości jak DLSS 2, lecz znacznie wyższą liczbę fps, dzięki wykorzystaniu dedykowanych jednostek Optical Flow Accelerator zaszytych rdzeniach Tensor 4. generacji. Niestety właśnie z tego powodu DLSS 3 mogli uruchomić tylko posiadacze najnowszych GeForce. Teraz Nvidia idzie o krok dalej, i ogłasza premierę DLSS 3.5. Z DLSS 3.5 będzie można skorzystać na kartach z serii GeForce RTX 2000, 3000 i 4000, otrzymując porównywalną wydajność jak w przypadku korzystania z DLSS 2.x lub DLSS 3.0/3.1, ale wyraźnie wyższą jakość obrazu niż generowaną przez DLSS 2.x i 3.x.



Wzrost jakości obrazu w DLSS 3.5 uzyskano poprzez wprowadzenie funkcji nazwanej Ray Reconstruction. Według deklaracji producenta funkcja ta została wytrenowana na 5-krotnie większej ilości danych w porównaniu do techniki DLSS 3. Wykorzystywane są dodatkowe dane z gier oraz silników oprogramowania.



Ma to gwarantować znacznie lepszą proces rekonstrukcji promieni RT w porównaniu do wykorzystywanej przez poprzednie wersje DLSS techniki odszumieniu obrazu (denoiser).



Zdaniem Nvidia DLSS 3.5 zaoferuje bardziej dokładne i naturalniejsze efekty świetlne, lepszej jakości efekty odbić świetlnych, a także zredukuje efekty ghostingu pojawiające się przy wykorzystaniu tradycyjnych denoiserów.



Pierwsze gry z obsługą DLSS 3.5 pojawią się tej jesieni, i będą to m.in. Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Chaos Vantage oraz Portal RTX.

















