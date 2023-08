Środa 23 sierpnia 2023 Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT - premiera, sprzedaż od 6 września

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:56 (1) Firma AMD oficjalnie zaprezentowała swoje dwie nowe karty graficzne z serii Radeon RX 7000. Są to Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT, oparte na najnowszej architekturze RDNA 3, i wykorzystujące chip Navi 32 wytwarzany w litografii 5nm, który współpracuje z czterema chipletami MCD (Multi Cache Die). Radeon RX 7700 XT ma aktywne 3456 procesorów strumieniowych i 54 jednostki RT, 48 MB pamięci Infinity Cache oraz 12 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 192-bitową magistralą (przepustowość 432 GB/s). Kartę wyceniono na 449 USD, i ma ona oferować według AMD średnio o 12 procent wyższą wydajnosć niż GeForce RTX 4060 Ti.



Radeon RX 7800 XT ma aktywne 3840 procesorów strumieniowych i 60 jednostek RT, 64 MB pamięci Infinity Cache oraz 16 GB pamięci GDDR6 19,5 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 624 GB/s). Model ten ma stanowić konkurencję dla GeForce RTX 4070, od którego Radeon RX 7800 XT ma być bardziej wydajny, a przy tym aż 100 dolarów tańszy. To nie pomyłkę - kartę wyceniono bardzo atrakcyjnie - sugerowana cena to 499 USD, czyli zaledwie 50 dolarów więcej niż Radeon RX 7700 XT.





Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT mają ten sam system chłodzenia z dwoma wentylatorami i takie same wymiary, oraz nie znacznie rożną się wskaźnikiem TDP - wolniejsza karta ma TDP 245W, a bardziej wydajna - 263W. Zdaniem AMD Radeon RX 7800 XT będzie też dobrym wyborem dla osób rozważających wymianę starszej karty graficznej - ma on oferować dwukrotnie większą wydajność niż GeForce RTX 2070 Super i Radeon RX 5700 XT.



Sprzedaż obu kart rozpocznie się 6 września, a europejskie sugerowane ceny (wraz z VAT) to odpowiednio: 489 i 549 Euro.









K O M E N T A R Z E

dziwna ta specyfikacja (autor: GULIwer | data: 25/08/23 | godz.: 20:42 )

Ciekawe że podsystem pamięci dostał największe cięcia, gdzie sam rdzeń minimalne. Zobaczymy jak to się odbije na wydajności. Pewnie dlatego tylko 50$ różnicy. Czekam na testy.

Tylko co oni robią, że to ciągnie tyle prądu. 4070 ma o 1/3 mniejsze zapotrzebowanie



