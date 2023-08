Środa 30 sierpnia 2023 Intel zaprezentował 528-wątkowy procesor typu RISC

Autor: Zbyszek | źródło: ServerTheHome | 17:27 (2) Podczas zakończonej niedawno konferencji Hot Chips 2023 Intel zaprezentował nowy, nietypowy procesor. Jednostka nie korzysta z typowej dla Intela architektury x86, lecz nowszej i prostszej architektury RISC. Procesor ma w sumie 8 rdzeni i potrafi przetwarzać do 528 wątków jednocześnie, co jest możliwe dzięki temu, że każdy rdzeń obsługuje do 66 wątków. Pojedynczy rdzeń dysponuje 192 KB pamięci podręcznej L1, oraz 4 MB pamięci podręcznej L2, oraz 4 potokami wykonawczymi typu MTP (Multi-Thread Pipeline), każdy przetwarzający do 16 wątków, i dwoma potokami wykonawczymi typu STP (Single Thread Pipeline) przetwarzającymi jeden wątek z wydajnością do 8-krotnie wyższą niż wątek ten byłby przetwarzany w potoku MTP.



Cały procesor składa się centralnego układu krzemowego z ośmioma takimi rdzeniami, który jest otoczony przez cztery dodatkowe układy krzemowe zawierające kontroler pamięci DDR5 oraz interfejsy I/O. Co więcej do połączenia ze sobą centralnego układu krzemowego z układami krzemowymi I/O wykorzystano innowacyjne połączenia fotonowe, zamiast typowych połączeń elektrycznych.



Cały procesor składa się z 27,6 miliarda tranzystorów, ma powierzchnię 316mm2 i jest wytwarzany przez TSMC w litografii 7nm, a pojedynczy rdzeń zawiera 1,2 mld tranzystorów i zajmuje powierzchnię 9,3 mm2.





Intel zamierza produkować urządzenia obliczeniowe formatu OCP (Open Compute Project) wyposażone w 16 takich procesorów oraz 512 GB pamięci RAM. Ich zakupem ma być już zainteresowana amerykańska agencja DARPA, która chce je wykorzystać do programu obliczeń za pomocą grafów o nazwie HIVE.







a jakie (autor: Markizy | data: 30/08/23 | godz.: 18:15 )

zastosowanie może mieć powyższy układ?

Ciekawe co znajduje się pomiędzy rdzeniami bo jest tam spory obszar bez opisu.



Jak nie wiadomo o co chodzi - to chodzi o pieniądze... (autor: APC-74 | data: 30/08/23 | godz.: 19:07 )

Intel dopiero co porzucił rozwój RISC-V (otwarta, darmowa architektura) w styczniu 2023 - a teraz to? Jeszcze kilka lat temu psy wieszali na RISCowym zestawie rozkazów przy każdej okazji.



