Środa 30 sierpnia 2023 Najnowsze statystyki awaryjności kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: TomsHardware | 18:08 (1) Planując zakup karty graficznej, poza wyborem konkretnego modelu (np. GeForce RTX 4070 czy Radeon RX 6900 XT) często mamy też okazję porównywać różne wersje tych samych kart pochodzące od poszczególnych producentów. Na rynku funkcjonuje kilkunastu producentów kart graficznych, którzy oferują różne wersje tych samych modeli kart. Poza tym karty pochodzące od poszczególnych producentów mogą się różnić między sobą np. poziomem awaryjności czy jakością serwisu gwarancyjnego. Tutaj z pomocą przychodzi Szwajcarski sklep Digitec Galaxus AG, który podzielił się danymi na temat awaryjności kart graficznych od poszczególnych producetów oraz o czasie w jakim wykonywana jest naprawa / wymiana karty graficznej.



Statystyki przedstawione przez Digitec Galaxus AG dotyczą okresu ostatnich dwóch lat, i obejmują zarówno karty graficzne sprzedane w formie samodzielnej (w pudełkach), jak też karty graficzne zamontowane przez pracowników Digitec Galaxus AG w gotowych komputerach.



Według nich, najniżśzy odsetek awaryjności (poniżej 1 procenta sprzedanych kart) wykazywały konstrukcje firm Gainward, Lenovo, HP, Palit, PNY i Inno3D, a liderem był Gainward. Na drugim końcu stawki, z awaryjnością od 1,8 do 2,5 procent znalazły się karty graficzne firm Zotac, EVGA, Gigabyte, XFX, AsRock i Sapphire.



W przypadku czasu, jaki serwis producenta potrzebował na rozwiązanie problemu (naprawa bądź wymiana karty) najlepiej wypadły serwisy firm AsRock i Palit (2 lub 3 dni), a najgorzej Inno3D i Gigabyte (14 lub 17 dni). W obu kategoriach w środku stawki uplasowały się sprzedające dużo kart graficznych firmy ASUS i MSI.





Należy też dodać, że statystyki przedstawione przez Digitec Galaxus AG obejmują zarówno karty graficzne dla graczy jak też karty graficzne do zastosowań profesjonalnych - stąd na liście obecni są też tacy producenci kart graficznych jak HP i Lenovo, które nie oferują kart dedykowanych dla graczy, a tylko karty dla grafików i do zastosowań profesjonalnych.









K O M E N T A R Z E

Zgubiliście ASUSa (autor: Logan | data: 30/08/23 | godz.: 18:45 )

w rankingu awaryjności. Pojawia się dopiero w czasie oczekiwania na serwis.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.