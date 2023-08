Środa 30 sierpnia 2023 Upadek twórcy rosyjskich procesorów Bajkał, patenty trafiły na licytację

Autor: Zbyszek | źródło: TomsHardware | 18:31 Przed zaatakowaniem Ukrainy Rosja starała się częściowo uniezależnić od zagranicznych dostawców elektroniki. Jednym z posunięć było zaprojektowanie własnych nowoczesnych procesorów, które w pewnych zastosowaniach byłyby używane przez Rosję zamiast procesorów AMD i Intela. Tak powstała firma Baikal Electronics, należąca do rosyjskiego producenta komputerów T-Platforms, i skupiona na projektowaniu własnych procesorów na licencji ARM. Producent zdołał odebrać już od TSMC pewne ilości procesorów Bajkał pierwszej generacji (model BE-M1000), i miał w znacznej części gotowy projekt procesorów Bajkał 2. generacji. Niestety marzenia Rosji o produkcji własnych procesorów prysły wiosną 2022 roku.



Wskutek sankcji, firma TSMC zaprzestała kilkanaście miesięcy temu dostarczać dla Baikal Electronics wyprodukowane procesory Bajkał BE-M1000. Równocześnie w tej sytuacji pojawił się dodatkowy kłopot - właściciel Baikal Electronics, czyli T-Platforms od 2019 roku borykał się z kłopotami finansowymi. Wskutek tego w 2022 roku zabrakło środków, aby przenieść produkcję procesorów Bajkał BE-M1000 np. do chińskiego SIMC. Ostatecznie w październiku 2022 roku Baikal Electronics powiadomił, że zamierza ogłosić bankructwo.



Dorobek firmy Baikal Electronics został właśnie wystawiony przez T-Platforms na licytację, która potrwa do 26 września. Cena wywoławcza wynosi 484 miliony rubli (około 5 mln dolarów), a za tą kwotę nabywca otrzyma technologię i dokumentację procesorów Bajkał BE-M1000, częściowy projekt 48-rdzeniowych procesorów Bajkał-S, czy też patenty zgłoszone przez Baikal Electronics w rosyjskim urzędzie patentowym.



Do aukcji dopuszczone będą inne rosyjskie firmy, a pozyskane środki mają uratować T-Platforms przed bankructwem. Trudno jednak liczyć na to, czy w Rosji znajdzie się firma zainteresowana kontynuacją dzieła Baikal Electronics.



Tym samym procesor Bajkał BE-M1000 i projekt ich następcy prawdopodobnie przechodzą do historii, co dla izolowanej Rosji stanowi duży problem. Jest też zadziwiające, że rosyjski aparat państwowy nie podjął już jakiś czas temu próby nacjonalizacji Baikal Electronics, utrzymania projektu przy życiu i dogadania się z chińskim producentem w kwestii dalszego wytwarzania procesorów Bajkał.





Na koniec warto przypomnieć specyfikację techniczną: procesory Bajkał BE-M1000 były wytwarzane w 28nm litografii przez TSMC i posiadały osiem rdzeni Arm Cortex-A57 taktowanych zegarem 1,5 GHz, oraz układ graficzny Maili T-628. Ich dostawy dla rosyjskiej firmy zaczęły napływać z TSMC jesienią 2021 roku, i zakończyły się kilka miesięcy później. W tym samym czasie Baikal Electronics był na zaawansowanym etapie projektowania nowszej wersji procesora Bajkał, wytwarzanej w litografii 14nm TSMC i wyposażonej w do 48 rdzeni ARM Cortex A75.







