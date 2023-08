Środa 30 sierpnia 2023 HPCE, czyli nowe złącze na płycie głównej do zasilania kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:45 Do zasilania kart graficznych od około dwóch dekach niezmiennie służyły 6-pinowe lub 8-pinowe wtyczki, dostarczające 75W lub 150W energii elenktycznej. W ostatnich latach najczęściej stosowane były drugie z nich, a najbardziej wydajne karty graficzne wymagały podłączenia dwóch takich przewodów zasilających. Sytuacja zmieniła się przed rokiem, kiedy pojawiły się pierwsze karty graficzne wykorzystujące całkowicie nowe złącze o nazwie 12VHPWR, które ma kompaktowe wymiary i może dostarczać karcie graficznej do 600W energii. Niestety nowe złącze sprawiało niekiedy kłopoty użytkownikom, co skutkowało jego stopieniem oraz koniecznością opracowania poprawionej wersji.



Pojawił się też całkowicie inny pomysł na zasilania prądożernych kart graficznych, jakim jest złącze HPCE umieszczone na płycie głównej. Ma ono wymiary zbliżone do złącza PCI-Express x1 i znajduje się za klasycznym złączem PCI-Express x16 w jego osi. Podłączona w ten sposób karta graficzna ma pobierać prąd bezpośrednio z płyty głównej, bez konieczności dopinania do niej jakichkolwiek przewodów. Wadą byłoby oczywiście większe skomplikowanie budowy płyty głównej, w której laminacie musiałby znaleźć się przewody do transmisji energii elektrycznej do złącza HPCE.



W sieci właśnie pojawiła się dokumentacja złącza HPCE. Na marginesie warto też dodać, że prototypowa karta graficzna i płyta główna z nowych złączem była już prezentowana przez firmę ASUS na czerwcowych targach Computex.







