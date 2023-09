Sobota 2 września 2023 Intel będzie wydawał co roku około 19 mld USD na chipy od TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 12:02 Kilkanaście miesięcy temu firmy Intel i TSMC zawarły umowę, na mocy której tajwański producent będzie wytwarzał dla Intela niektóre układy scalone. Pierwsze układy scalone od TSMC trafią do procesorów Intela już tej jesieni, wraz z nadchodzącym debiutem laptopwych procesorów Core 14. generacji (nazwa kodowa Meteor Lake). Będą one mieć budowę modułową, tj. będą składać się z czterech różnych połączonych ze sobą układów scalonych, z których dwa będą wytwarzane przez TSMC. O ile w tym roku zamówienia Intela w TSMC będą raczej symboliczne, to według analityków z TrendForce w 2024 i 2025 roku będzie już całkiem inaczej, a krzemowy gigant wyda w tych latach fortunę na układy scalone od TSMC.



Według nich w 2024 roku Intel ma zapłacić TSMC za odbiór zamówionych układów scalonych 18,6 mld dolarów, natomiast w 2025 roku 19,4 miliarda dolarów. Budowę modułową zyskają wtedy też procesory desktopowe (Arrow Lake) oraz serwerowe, i poziom wykorzystania układów scalonych od TSMC do budowy procesorów będzie znacznie wyższy niż pod koniec 2023 roku. W fabrykach Intela powstawać będą głównie układy scalone z rdzeniami x86, a większość pozostałych układów scalonyh z jakich bedą budowane procesory ma pochodzić od TSMC.



